Antalya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde bu yıl 1-3 Mart'ta üçüncüsü gerçekleştirilen ADF dolayısıyla, devlet ve hükümet başkanları başta olmak üzere 148 ülkeden 4 bin 700 konuk kentte ağırlandı.

Forum, yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu tarafından da takip edildi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, forumun Türkiye'nin dünyadaki konumu açısından önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Böyle önemli bir organizasyonun Türkiye'nin turizmdeki "amiral gemisi" Antalya'da yapılmasının turizmcileri son derece mutlu ettiğini dile getiren Saatçioğlu, çok sayıda ülkeden gelen devlet başkanlarının, bakanların, temsilcilerin kentteki turizm potansiyelini daha yakından görme imkanı bulduğunu belirtti.

Konukların Belek Turizm Merkezi'ndeki otellerde konakladığını ve tesisler ile verilen hizmetin kalitesini deneyimlediğini ifade eden Saatçioğlu, "2022'deki Diplomasi Forumu bölgemizde yapılmıştı. Birçok otel kendisini tanıtma fırsatı buldu. Foruma katılanların yaz aylarında da tatil için geldiklerini görüyoruz." dedi.

"Bu tarz organizasyonlar bizim için can suyu"

Hakan Saatçioğlu, organizasyonla Antalya'nın 3 gün boyunca dünya basınında yer aldığını, bunun da kentin tanınırlığını artırdığını kaydetti.

Şehrin turizm bakımından ender özelliklere sahip olduğuna işaret eden Saatçioğlu, "Artık biz sadece deniz, kum, güneşi pazarlamıyoruz, spor, kültür, kongre, toplantı gibi birçok turizm alanında çok ciddi söz sahibi olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür organizasyonların turist hareketliliğinin daha düşük olduğu dönemlerde yapılmasının da önemli avantaj sunduğunu vurgulayan Saatçioğlu, "Aralıktan nisana kadar düşük sezonda birçok oteli açık tutmaya çalışıyoruz çünkü personeli kaçırmak istemiyoruz. Personeli bir şekilde istihdam etmeye çalışıyoruz. O nedenle bu tarz organizasyonlar bizim için can suyu." diye konuştu.

"3 gün boyunca dünyanın ilgisi Antalya'daydı"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu da 3 gün boyunca dünya diplomasisinin nabzının Antalya'da attığını söyledi.

Bu tür organizasyonların turizme ciddi katkı sunduğunu anlatan Kavaloğlu, şunları ifade etti:

"Her platformda 'Dünyada Türkiyesiz ve Antalyasız bir turizm olamaz' diyoruz. Bunun perçinlenmesi için bu tür organizasyonlar çok önemli. 3 gün boyunca dünyanın ilgisi Antalya'daydı. Bunun siyasi olumlu etkilerinin dışında, Antalya'nın böylesine büyük bir organizasyonu başarılıyla gerçekleştirebileceğini dünyaya gösterdik."