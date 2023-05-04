HABER: DİNÇER KARACALAR

Digital Turbine’ın hem kendi envanterinde, hem de bağımsız araştırma şirketi GWI ile Türkiye’deki kullanıcıların bu özel dönemdeki satın alma alışkanlıkları ve tercihlerini daha iyi analiz etme amacıyla gerçekleştirdiği Anneler Günü Alışveriş Tercihleri Araştırması mobilin ve mobil uygulamaların yükselişini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Anneler Gününde Hediye Seçimleri Mobil Uygulamalardan Olacak

Anneler Günü alışveriş yaklaşımlarına baktığımızda; kullanıcıların %77’si geçmişte Anneler Günü için alışveriş yaptıklarını ve bu yıl tekrar yapmayı planladıklarını belirtiyor. Mobil cihazların ve uygulamaların pratikliği Anneler Günü alışverişinin de kurtarıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Katılımcıların %52’si mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapacağını bildirirken, akıllı telefonlar ise çevrim içi satın alma işleminde %81 ile en çok tercih edilen cihazlar oluyor.



Çevrim içi alışverişin hayatımızı çok büyük ölçüde kolaylaştırdığını inkar edemeyiz. Kullanıcıların %61’i eve teslim seçeneği ile çevrim içi alışveriş yapacağını belirtiyor. Tüketicilere çevrimiçi alışverişi neden tercih ettikleri sorulduğunda ise %55’i daha fazla ürün seçeneğinin olması, %48’i kullanımının kolay olması, %44’ü fiyat karşılaştırması yapabilmesi, ve %42’si ise daha uygun fiyata ürünü bulabilmesi olduğunu belirtiyor.



Bu özel günde annesini mutlu etmek, onlara kendilerini değerli hissettirmek herkesin en büyük isteği. Hangi hediyeyi alacağımıza karar vermek bazen zor olsa da katılımcıların %39’u mobil reklamların çevrim içi alacağı hediyeyi keşfetmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Bunu %31 ile sosyal medya, %28 ile web sitelerinde karşılaşılan reklamlar, %27 ile tavsiyeler ve %25 ile ürün karşılaştırma siteleri takip ediyor.



Markalar arasında rekabetin hiç olmadığı kadar fazla olduğu bu tarz özel günlerde dikkat etmeleri gereken unsurlar daha da ön plana çıkıyor. Ankete katılanların %53’ü kaliteli ürünlerin Anneler Günü için alışveriş yapma eğilimini artırdığını belirtiyor. %45 ile ödüller/indirimler , %42 kusursuz bir müşteri deneyimi ve %36 marka veya ürün hakkında bilgi sahibi olmasının bu özel gün için alışveriş yapma eğilimini artırdığını bildiriyor.

Ücretsiz Teslimat ve Kolay İade Önemli

Çevrim içi alışverişte ise tüketicilerin beklentileri bu özel günde de değişiyor. %63’ü ücretsiz teslimat seçeneğinin Anneler Günü için ürünü satın alma olasılığını arttırdığını belirtiyor. %51’i indirimlerin, %46’sı diğer müşterilerin yorumlarının, %45’i kolay iade sürecinin ve %42’si ise ertesi gün teslimat seçeneğinin ürünü satın alma olasılığını arttırdığını belirtiyor.



Mobil cihazlarında karşılarına çıkan reklamlar ise satın alma davranışlarını çok büyük oranda etkiliyor. Ankete katılanların %73’ü eğer ürün kendilerine hitap ediyorsa doğrudan bir mobil reklam üzerinden satın alacağını belirtiyor. %55’i ise mobil alışverişin, PC/Laptop üzerinden yapılan alışverişten daha güvenli olduğuna inanıyor. Kullanıcılara mobil cihazlarında hangi çevrimiçi etkinlikleri gerçekleştirdikleri sorulduğunda ise %74 video izleme, %47 çevrimiçi ürünler için alışveriş yapma/göz atma, %26 ise ürün/hizmet satın alma aktivitelerini gerçekleştirdiğini belirtiyor.