CNN'in yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 49'u Cumhuriyetçi aday eski ABD Başkanı Donald Trump'a, yüzde 43'ü ise Demokrat aday Biden'a desteğini bildirdi.

Katılımcıların yüzde 75'i, Demokratik Partinin Biden yerine başka bir aday çıkarsaydı kazanma ihtimalinin daha yüksek olacağı görüşünü paylaştı.

Öte yandan anketin sonuçları, katılımcıların yüzde 34'ünün Biden'ı başkan olarak beğendiğini, yüzde 58'inin ise başkanlığa uygun bulmadığını gösterdi.

Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesine yönelik çağrılar artıyor

Cumhuriyetçi Trump ile Demokrat Biden'ın, 27 Haziran gecesi yapılan canlı yayın tartışmasının ardından Demokrat Parti yetkilileri ve destekçileri, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi gerektiğini düşünmeye başladı.

Bazı destekçiler, Biden'ın bu hafta başkanlık yarışından çekildiğini açıklaması gerektiği görüşünü paylaştı.

İlk canlı yayın tartışması eleştirilere yol açmıştı

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da Joe Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısı yaparak Biden'a adaylıktan çekilmesi çağrısı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.