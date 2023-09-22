ANKARA AA- Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile ortaklaşa yaptığı ankette, vatandaşların, oyuncu ve senaristlerin grevine dair bakış açısı değerlendirildi.

Anket, 7-11 Eylül tarihlerinde 1146 kişi ile yapıldı.

Katılımcıların yüzde 50'si greve sahip çıkarken, yüzde 40'ı olayla ilgilenmediğini ve yaklaşık yüzde 10'u ise grevi desteklemediğini belirtti.

Anket, greve desteği oy verilen siyasi parti bağlamında da ölçtü.

Demokratların yüzde 70'inin greve sempati duyduğunu kaydedilirken, Cumhuriyetçilerin ise yaklaşık yüzde 40'ı sempatisini açıkladı.

Ayrıca ankete katılanların yaklaşık yüzde 48'inin yapay zekanın senaristlerin yerini almasını desteklemediği görülürken, yüzde 10'luk bir kesim ise bu fikri onayladı.

Hollywood'da senaristler ve oyuncuların grevleri

Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) internet sitesinde yayımlanan ortak mesajda, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile sanatçıların, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyurulmuştu.

İş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç alamamaları nedeniyle 15 Temmuz'da Los Angeles şehrinde greve gidilmişti.

Amerikan Senaristler Birliği (WGA) de yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda daha zor şartlar altında çalıştıkları ve bunun karşılığında daha az ücret aldıkları gerekçesiyle 2 Mayıs'ta greve gidildiğini açıklamış, daha sonra 2 grev birleştirilmişti.

Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.