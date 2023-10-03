İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, X sosyal medya platformundaki hesabından "Bakanlık yerine Mersin Emniyet Müdürlüğü ya da Mersin Adliyesini havaya uçursanıza, ben de sevinçten kına yakayım" şeklinde paylaşım yapan şüpheli nin kimliği belirlendi.

Hesabında terör örgütünü övücü paylaşım lar da tespit edilen Y.S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli , adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

AA