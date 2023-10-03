İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarındaki yakalama kararları nedeniyle örgütün hücre evlerinde saklandığı belirlenen 15 şüpheli ile örgütün Karşıyaka ilçesindeki kadın öğrenci yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 19'u gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu.

4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

AA