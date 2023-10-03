İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarındaki yakalama kararları nedeniyle örgütün hücre evlerinde saklandığı belirlenen 15 şüpheli ile örgütün Karşıyaka ilçesindeki kadın öğrenci yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldı Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldı

Operasyonda şüphelilerden 19'u gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu.

4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

AA