ANKARA AA- Ebrişem ve Sirus Vakfı tarafından organize edilen festivalin açılışına katılan ve burada farklı ülkelerin stantlarını gezen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) standında toplanan büyükelçilerle sohbet etti.

Açılış töreninde konuşan Yazgı, festivallerin farklı kültürlerin zenginliklerini bir araya getiren platform olmanın ötesinde dostlukların ve işbirliğinin sembolü olduğunu, bugünkü organizasyona 55 ülkeden büyükelçiliğin katıldığını söyledi.

Yazgı, "Bu yılki festivalde gastronomi, dans, moda, müzik ve benzersiz özellikleriyle tarihlerini yansıtan sanat dalları, kültürel çeşitliliğimizin yansıması olarak burada kendinde yer bulacak." dedi.

YEE'nin katılımıyla yapılan festivalin 4 ana konu etrafında gerçekleştirileceğini kaydeden Yazgı, festivalin ayrıca uluslararası ilişkilerin bir göstergesi olarak da önem taşıdığını vurguladı.

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri de ülkesinin Arap ve İslam tarihi mirası açısından büyük zenginliğe sahip olduğunu belirtti.

BAE'nin 200'den fazla uyruktan millete ev sahipliği yaptığını anlatan Zahiri, ülkesinin yılda 15 milyondan fazla turist ağırladığına işaret etti.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik ise Dünya Kültürleri Festivali'nin çok anlamlı bir etkinlik olduğunu ifade etti.

"Milletlerin birbirine sevgi ve değer vermesinin sergilendiği bir etkinlik"

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade de festivalin milletlerin birbirine sevgi ve değer vermesinin sergilendiği bir etkinlik olduğunu belirterek, "Dünya kültürlerinin bir araya geldiği bu festival, kültürleri ve insanları daha iyi tanımanın ve insanların birbirine daha çok saygı ve sevgi duymasının temelidir." ifadelerini kullandı.

Arap Birliği Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Abdulhamid Hamza ise festivalin sadece sanat, müzik, dans ve geleneklerin kutlaması olmadığına işaret ederek, "Bugün dans ettiğimiz her ritim, söylediğimiz her şarkı, tattığımız her yemek eşsiz bir hikayeyi anlatır." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Büyükelçi Korhan Karakoç da bu yıl festivalin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına denk geldiğini belirterek, festivalin çok değerli ve anlamlı olduğunu söyledi.

Sirus Vakfı Başkanı Serap Gürkan Firdevsi ise geçen yıl ilkini yaptıkları festivale her kıtadan en az 3-4 ülkenin yer aldığı 30 büyükelçiliğin katıldığını, bu yıl ise her kıtadan 8 ila 10 ülke olmak üzere 55 ülkenin katıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından Güney Kore ve BAE geleneksel dans gösterileri yapıldı.

Dünya Kültürleri Festivali 2023

Halka açık ve tamamen ücretsiz etkinliklerden oluşan festival programında, 55 ülkeden geleneksel danslar, müzik dinletisi ve konserleri, kıyafet defileleri, sanat workshopları, gastronomi workshopları, geleneksel yemek ikramları, kültürel söyleşiler, ülkesel tanıtıcı videolar, filmler, yarışma ve çekiliş programları yer alıyor.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı ve Gordiyon" temasıyla gerçekleştirilen festivalde, ayrıca Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Günay'ın kişisel çalışmalarından oluşan resim sergisi ve Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Osman İlhan Şener'in kişisel koleksiyonundan antika olan çeşitli eserlerin de yer aldığı Türkiye geleneksel sporu okçuluğa dair eserler bulunuyor.

Bugün başlayan ve katılımın ücretsiz olduğu etkinlik yarın da devam edecek.