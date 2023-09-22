Haber: Damla Oya Erman

Tom Ford'un uzun süreli sağ kolu olan Hawkings, öncelikle Ford'un Gucci'deki görev süresi sırasında erkek giyim direktörü olarak, ardından tasarımcı-dönüşen-direktörün adını taşıyan kendi markasında 25 yıllık kariyerinin ardından kadın giyimine ilk adımını attı.

Ayrıca Ford, geçtiğimiz yıl adını taşıyan markasını Estee Lauder'a 2.8 milyar dolar karşılığında sattıktan sonra tasarımcı görevlerinden çekildi ve kendisi yerine Hawkings'i tavsiye ettiği için, Hawkings'in de yaratıcı direktörlüğünü üstlendiği ilk podyum gösterisiydi.

Ford'un yüksek oktanlı cinsel çekicilik anlayışına hayran olanlar, bayrağın değiştirilmesinin markanın takipçilerinin ilgisini çeken baştan çıkarıcı siluetler ve keskin kesimli takımların azalacağı endişesini taşımasına gerek yoktu. Bu imzaların hepsi buradaydı, ancak provokasyona öncelik verilen yerine, tazelik ön plandaydı.

Kıvrımlı sırt dekolteli elbiseler, deri mini elbiseler ve göbeği yarılmış tulumlar şık tarafı temsil ederken, altın süslü şortlar ve tüy etekler spontane ve eğlenceli bir boyut ekledi. Parlak kadife takımlar, derin tozlu pembe, orman yeşili, derin mor ve teal renklerinde geldi. Tom Ford'un repertuarındaki bir sabit (Gwyneth Paltrow, 1996 MTV Video Müzik Ödülleri'nde bir tane giydi), onlar açılmamış ipek-saten gömlekler, altın donanımlı zincirler ve sarı tonlu güneş gözlükleriyle giyildi (hem Ford hem de Hawkings'in favorisi).

Hawkings, şovdan sonra sahne arkasında bunun "sürekliliğin bir eylemi" olduğunu söyledi

"Tom ile 25 yıl çalıştım, tasarım anlayışı içime işledi," dedi. Tasarımcı, 1998 yılında Central Saint Martins'in efsanevi Profesör Louise Wilson'ın dersini bitirdikten sonra Ford ile tanıştığını ve "Tom'un benim için her şeyi" anlamına geldiğini söyledi.

Hawkings, Londra'da eşi Whitney Bromberg ve üç çocuğuyla yaşıyor ve kadın giyimi yanı sıra erkek giyim tasarlamaya devam edecek. İki koleksiyonu "aynı çatı altında" birleştirme kararı, önceki iletişim eksikliği nedeniyle oluştuğunu hissettiği bir tutarlılık yaratacak.

Hawkings, "Tom'un kadını ve erkeği daha yakın olmasının önemli olduğunu düşündüm, çünkü benim için önemli olan ayrı bir çatı altında bir araya gelmesiydi," dedi. "Tom'un burada olmadığı ve tasarım ekibinin burada olduğu uzun mesafe nedeniyle bir bağlantı kopukluğu olduğunu düşünüyorum. Şimdi her şey bir çatı altında. Bu benim için önemli, detaylara takıntılıyım."

Hawkings, ilham kaynağı olarak 1960'larda Andy Warhol ve Richard Avedon için bir ilham kaynağı haline gelen Detroit doğumlu Siyah süpermodel Donyale Luna'yı adlandırdı ve yeni rolündeki kendine olan güvenini eşi Bromberg'e atfetti.

"Benim için çok yardımcı olan, güçlü bir görüşe sahip güçlü bir eşe sahip olmak çok yardımcı oluyor. Bana bir şeyin sevip sevmediğini, bir şeyi ne kadar çok sevdiğini, bir şeyin nasıl uyduğunu, ne kadar rahat olduğunu söyler," dedi.

Hawkings, Milano Moda Haftası'ndaki debutunu yapmanın "tamamen mantıklı" olduğunu söyledi

"Kariyerime başladığım yer burasıydı, Tom ile Gucci'de çalışıyorduk, ama daha da önemlisi, İtalya'da elde ettiğiniz kalite ve mükemmellik benim için önemli, çünkü ben bir mükemmeliyetçiyim."

Hawkings, Milano Moda Haftası'nda debutunu yaparken yalnız değildi. Gucci'nin yakın zamanda atanan yaratıcı direktörü Sabato De Sarno'nun etiketi Cuma günü tanıtması bekleniyor. Tom Ford'un Gucci dönemi estetiğinin bir ilham kaynağı olarak başvurulacağı söylentileriyle, Hawkings'in Milano takvimindeki yeri, Tom Ford'un başlattığı estetiği hatırlatma ve pekiştirme amacını taşıyordu.

Hayranlıkla alkışlandıktan sonra Hawkings, anı üzerine düşündü. "Yani, o gerçekten çok, çok eğlenceliydi. Gerçekten öyleydi," dedi. "Bu harika bir deneyim, ama sadece hayatımın tamamına hazırlandığımı hissediyorum gibi."