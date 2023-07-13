Ankara Ulus Rotary Kulübü’nün yeni dönem projeleri arasında, çevreyi koruma ve destekleme, ekonomik ve toplumsal kalkınma, temel eğitim ve okuryazarlık, barış ve anlaşmazlıkların çözümü, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi, temiz su ve hijyen, anne ve çocuk sağlığı gibi konular yer almaya devam edecektir.

Yeni dönemin başlangıcında, Ankara Ulus Rotary Kulübü Başkanı Şükrü Karabulut ve yönetim kurulunda As Başkan Kumsal Demirel, Sekreter Taygun Kızılırmak, Sayman Buğra Ağca ve geçmiş dönem başkanı Ayla Kurtoğlu geçtiğimiz günlerde Anıtkabir’i ziyaret etti.

Devam eden projelerin yanı sıra yeni projeler üzerinde çalışacaklarını kaydeden Ankara Ulus Rotary Kulübü Başkanı Şükrü Karabulut, şunları söyledi:

“Kulübümüz, 27 Kasım 1975 yılında kuruldu. 48 yıldır faaliyet gösteren kulübümüz, bugüne kadar birçok başarılı projeye imza attı ve bizim dönemimizde de mevcut projeler devam ederken, yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz. Her yıl, her dönem tüm kulüplerimizin olduğu gibi bizde kulüp olarak bölgemizin verdiği görevleri yerine getirmeyi ve bu yıl dönem temamız olan “Dünyaya Umut Olmaya” devam edeceğiz.” dedi.

U.R. 2430. Bölge Ankara Ulus Rotary Kulübü başarılı projeleri hayata geçirdi

Ankara’da 24 tane Rotary Kulübü’nün bulunduğunu anlatan Şükrü Karabulut, U.R. 2430. Bölge Ankara Ulus Rotary Kulübü’nün kurulan 3. Kulüp olduğunu belirterek, bugüne kadar hayata geçirilen projeler hakkında bilgiler verdi.

1-Nevşehir Tuzköy Projesi: Nevşehir İline bağlı bazı köylerde yaşanan kanser vakalarının incelenmesi neticesinde, yöre toprağındaki minerallerin, kansere neden olduğunun anlaşılması üzerine, yöre halkının başka bölgeye taşınması için gerekli girişimlerde bulunmak izinleri almak için kulüp gerekli çalışmaları yaparak, devlet desteğiyle köylerin taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir.

2-İncek’te İlköğretim Okulu Projesi: Rotaractlarımızın katkısıyla İncek’te bir ilköğretim okulu yapıldı ve her sene bu okulun boya badana vb ihtiyaçları kulübün katkılarıyla tamamlanmaya devam ediyor.

3-Kars’ta Su Pınarları ve Çocuk parkı açılışı yapıldı.

4-Sigaranın zararları konusunda ilköğretim, ortaöğretim öğrencilerinin katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı görevlilerinin jüri üyeliği yaptığı resim yarışması düzenleyerek dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

5-Gazi Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi içinde Sosyete Pazarı adı altında, ayıklanmış temizlenmiş paketlenmiş 2. el kıyafetleri öğrencileri rencide etmemek için çok cüzi fiyatlarla satışa sunarak ihtiyaçlarının giderilmesi sağlandı.

6-Velilere yönelik Kolay okuma yazma(KOYE) kursları düzenlendi.

7-Geçmiş dönemde, Turgut Özakman, Mustafa Balbay, Ecder Akışık gibi isimlerin yer aldığı Rotary Yarının Liderlerini Yetiştiriyor (RYLA) çalıştayı düzenlendi.

8-Birçok yaşlılar ve güçsüzler evi ziyaretleri yapılarak, yaşlıların saç kesimleri, tıraşları, kadınların genel ihtiyaçlarının giderilmesi çalışmalarında bulunuldu.

9-Bugüne kadar yüzlerce öğrenciye burs verildi ve verilmeye devam ediyor.

10-Ankara Akdere bölgesinde, Ankara kulüplerinin katkısıyla, Yeşiltepe İlköğretim Okulu’nun yapımına büyük katkılar sağlandı, okulun tüm elektrik aydınlatma malzemeleri karşılandı.

11-TRT Korosu’nun katılımı ile 10 Kasım haftasında Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan konser düzenlendi.

12-Ankara Mamak Kayaş bölgesinde yer alan proje okulunda, Barbaros Hayrettin Paşa İlköğretim Okulunda Fen Laboratuvarı, Satranç oyun odası kuruldu, ayrıca futbol ve satranç takımları kurularak, Ankara genelinde turnuvalara katılımları sağlandı. Bu okulun öğrencilerinden oluşan Ankara merkezini ve Anıtkabir’i hiç görmeyen çocuklar Anıtkabir’e götürüldü. Yine, okulda Kadın hakları, meme kanseri erken tanı konularında eğitim seminerleri düzenlendi. Okula yeni başlayan çocuklara diş taramaları yaptırılarak, damak yarığı olan iki öğrencinin ameliyatları yapıldı ve tedavileri tamamlandı.

13-29 Ekim Cumhuriyet Balosu düzenlendi.

14-Madde bağımlılığı ile mücadelede bilgilendirme seminerleri kapsamında Amatem-Rotary işbirliği çalışmaları yapıldı.

15-Bu yıl yaşanan deprem felaketinde kulübün katkısıyla çadırkent kurulması sağlandı ve ihtiyaçların giderilmesi konusunda çalışmalar gerçekleştirildi.