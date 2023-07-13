KAYSERİ AA- Kocasinan Belediyesince Yakut Mahallesi'nde 500 metrekare alan üzerine kurulan 50 kedi kapasiteli merkezde 11 türden 25 kedinin beslenme, tedavi ve barınma gibi ihtiyaçları karşılanıyor.

Veteriner hekim gözetimindeki kediler, kendileri için hazırlanan kum havuzu, oyun alanı, bungalov kulübeler, köprü, yapay çim, tünel, tırmanma parkuru, tırmalama ağacı gibi alanlarda vakit geçiriyor.

Ailesiyle kedileri görmeye gelen 7 yaşındaki Eslem Gülşah Yücedağ, kediler için hazırlanan alanı çok beğendiğini söyledi.

Eslem Gülşah, "Burası kedilerin ülkesi gibi, çok güzel bir yer." dedi.

Çocuklardan Osman Akdağ da daha önce arkadaşlarıyla buraya geldiğini ve çok sevdiği için kedileri tekrar ziyaret ettiğini anlattı.

"Aileler çocuklarıyla buraya gelerek güzel vakit geçirebiliyor"

Uzman veteriner Mehmet Cingil de Kedi Kasabası'nın evinde bakma imkanı olmayan ancak kedileri sevenlere hizmet vermek, çocuklara kedi sevgisi aşılamak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Alanda 11 ırktan 25 kedi bulunduğunu anlatan Cingil, "Bombay, Van kedisi, Ankara kedisi, tekir, Norveç, British Shorthair, Scottish gibi pek çok kedimiz var. Kedilerin rutin bakımlarını ve aşı kontrollerini yapıyoruz. Bakımlarını, temizliklerini düzenli yapıyoruz. Kedilerimizin de dinlenmeye ihtiyaçları olduğu için pazartesi ve cuma günleri hariç haftanın diğer günleri 13.00-16.00 arası hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Daha çok çocukları ağırladıklarına dikkati çeken Cingil, "Genelde insanlar mutlu bir şekilde buradan ayrılıyor. Buraya kediyi hiç sevemeyen, dokunamayan insanların da geldiği oluyor. Buradan çıkarken güler yüzle, kedileri kucağına alabilmiş şekilde çıkıyorlar, çok hoşlarına gidiyor. Aileler çocuklarıyla buraya gelerek güzel vakit geçirebiliyor." ifadelerini kullandı.