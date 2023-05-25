Langkawi

Türk savunma sanayisi şirketi TUSAŞ, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından olan Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2023) yeni bir ihracat başarısına imza attı.

Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları için Malezya Savunma Bakanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında, yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında 3 ANKA sistemi ihraç edilecek. Uydu kontrolü yeteneğine sahip ANKA'larda Malezya'nın ihtiyaçlarına özel radarlar kullanılacak. Teslimatların 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Sözleşme, Faz-1 olarak adlandırılırken, Malezya'nın ANKA tedariki Faz-2, Faz-3 şeklinde devam edecek.

"4,5 yıllık tatlı yorgunluk"

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Cihad Vardan, Malezya ve Endonezya'nın Türkiye ile kardeş ülke olmalarının, siyasi hiçbir problemlerinin bulunmamasının ilişkilere ayrı bir değer kattığını söyledi.

Yıllardır ürettikleri ürünleri tanıtarak bu coğrafyalarda kullanılmasını sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Vardan, şöyle konuştu:

"Çok uğraştı arkadaşlarımız. 4-4,5 yıl gibi bir çalışmanın sonucunda 3 adet ANKA için anlaşmayı imzaladık. Tabii bu, belki çok basit gelebilir 3 ekipman olarak. Ama olayın sonraki boyutuna ve ANKA'ların bu bölge için önemine bakmak lazım. Yurt dışına çıktığınız zaman sadece siz satıcı değilsiniz, sadece siz ürünlerinizi takdim etmiyorsunuz. Büyük bir arenada dünya ülkeleriyle rekabet ediyorsunuz. Bütün bu süreç bizi de 4,5 sene açıkçası yordu ama tatlı bir yorgunluk. Sonucunda bunu imzaya bağlamış olmamız, yaklaşık 100 milyon dolar civarında bir anlaşmayı imzalamış olmamız hepimiz için, bütün ekip için gurur verici oldu. Türkiye adına da önemli bir çalışma. Bununla kalmayacak. Bu, Faz-1 dediğimiz ilk aşama. Bundan sonra devam geleceğini düşünüyoruz."

Terzi usulü İHA

Ömer Cihad Vardan, Malezya'nın adalardan oluştuğu için uzun menzilli görüş ve uzun süre havada kalma gibi yetenekler istediğini söyledi.

ANKA'ların çok kabiliyetli olduğunu ve bu isteklere karşılık verebildiğini anlatan Vardan, "Malezya'ya vereceğimiz İHA'larımız, ANKA'larımız özel radarlarla donatılacak. Bu nedenle teslimat süresi uzuyor. Terzi usulü dediğimiz, spesifik olarak kendi isteklerine yönelik ekipmanlar yapıp veriyor olacağız." dedi.

"ANKA ile kalmayacak"

Fuar boyunca, başta Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah olmak üzere, üst düzey yöneticilerin TUSAŞ standını ziyaret ettiklerini belirten Vardan, Malezya Kralının TUSAŞ'ı da ziyaret ettiğini ve kendilerini çok iyi tanığını vurguladı.

Vardan, şunları kaydetti:

"Münasebetlerimiz sadece ANKA'larla kalmayacak. HÜRJET ile de ilgilendiklerini biliyoruz. HÜRJET'in ilk uçuşunu yapmış olması ve 2 yıl içinde de envantere girecek olması bizi kapıyı açar duruma getirdi. ANKA'ları çeşitlendirip sayılarını artırma arzumuzun yanında HÜRJET'leri de takdim etme arzumuz var. Kral kendisi de söyledi ziyaretinde. KAAN'ımızla da ilgileniyor. Kendisi de pilot. GÖKBEY'imizle ilgili bize bir yer ayarlıyorlar burada. GÖKBEY'i burada monte etmek, yapmak istiyorlar. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var. Aslında biz sadece satan durumunda olmak istemiyoruz. Yani şirket stratejisi olarak baktığımızda biz bunu el ele, kol kola birlikte nasıl yapabiliriz, kazan-kazan prensibini nasıl geliştiririz çalışmalarını yapmaya gayret ediyoruz."

Malezya'da 102 TUSAŞ personeli

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Malezya'da da TUSAŞ ofisi bulunduğuna işaret eden Vardan, ofiste 96'sı mühendis 102 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi.

HÜRJET'in uçuş kontrol bilgisayarını Malezya'da yaptıklarını anlatan Vardan, benzer uygulamalarla farklı ülkelerdeki ofislerini projelerin bir parçası haline getirdiklerini söyledi.

Vardan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sonuçta da bu ürünler tamamlandığında bunları kullanma imkanı da o derece artmış oluyor. Genel prensibimiz hep bu. Bunu Malezya'da önümüzdeki günlerde başaracağımıza inanıyoruz ki zaten ofisimiz, mühendislerimiz çalışıyor. İlk anlaşmayı imzalamış olmakla beraber adımlar yavaş yavaş gidiyor. Maratona bile başlarken ilk adımı atacaksınız. Bu, hep uzun soluklu bir süreç. Umarım TUSAŞ ve ülkemiz adına başarılı günleri göreceğimiz süreç olacak."

Fuara 18 Türk firmasının katıldığına işaret eden Vardan, şöyle konuştu:

"Belki başka ülkelerin onlarca yıllar süresinde yapacakları işleri biz 10 senenin de altında yaparak büyük başarılara imza atıyoruz. Bütün bunlar öncelikle bir vizyon meselesi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın getirmiş olduğu vizyon, liderlik ve bu projeleri desteklemiş olması bütün bu ekosistemin oluşmasına vesile oluyor. Çünkü bizim insanımızın kabiliyeti var. Bunlara bir yön vermek, ortaya çıkartmak, bir hedefe doğru yönlendirmek önemliydi. O hedefleri ortaya koyduğunuz zaman KAAN'lar, HÜRJET'ler ortaya çıkıyor. Bu ekosistem, güzel güzel oluşmaya başladı. İnşallah çok daha iyi günler göreceğiz diye ümit ediyorum."

AA