Bursa

Varank, beraberindekilerle Anadolu ve Kapadokya renklerindeki Togg'larla geldiği Eski Otokoop Sitesi'ni ziyaretinde kemençe ve horon ekibince karşılandı. Bakan Varank, kemençe ekibinin Togg'a binme isteğini geri çevirmeyerek araçla tur attırdı.

Oto galerici esnafı, Togg T10X'leri inceledi. Togg ile galericiler sitesinde tur atan esnaf, fiyat, performans, hız, tasarım ve renklerine ilişkin yorumlarını Bakan Varank'a iletti.

Togg'u kullandıktan sonra çok beğendiğini aktaran bir esnaf, "Yer uçağı olmuş. 32 yıldır otomobil satıyorum, hiç böyle araba görmedim." diyerek, araçla ilgili memnuniyetini dile getirdi.

Başka bir esnaf da çok başarılı bulduğu aracın, keyifle ve rahatlıkla kontrol edilebildiğini anlatarak, "Bakış açısı güzel, yukarıdan bile yola hakimsin. Kamera görüşleri güzel, konforlu, sarsmayan bir yolculuğu var." yorumunu yaptı.

Vatandaşların Togg'u çok beğendiğini vurgulayan Varank, "Arabadan anlayan, arabanın profesörü olan herkes içine bindiğinde bunu beğeniyor. Diyor ki 'Allah razı olsun. Devletimiz, bizim mühendislerimiz böyle bir şey yaptığı için biz çok teşekkür ediyoruz. Bunun kıymetini biz biliriz' diyorlar. Bizim aslında bütün derdimiz Türkiye'yi katma değerli üretimle muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, sürdürülebilir bir kalkınma hamlesine devam edebilmek. Bu manada Türkiye'nin Otomobili Projesi de Türkiye'de katma değer oluşturan, insanların evine ekmek götürmesini sağlayan, tedarik zinciriyle satış ve daha sonraki hizmetleriyle aslında büyük bir ekonomik değer oluşturan bir proje." ifadelerini kullandı.

AA