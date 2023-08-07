Haber: Mert Osman Erman

Cloud, HBO'nun popüler dizisi Euphoria'da Fez'i oynayan oyuncuydu ve babasının cenazesine katıldıktan günler sonra geçen pazartesi günü ölü bulundu.

Annesi Lisa, Cloud'un "derin bir üzüntü içinde" olduğunu yazdı, ancak son gününün "neşeli bir gün" olduğunu belirtti.

"Net bir şekilde dünyadan çıkmayı niyet etmediği açıktı," dedi.

Facebook'taki bir mesajında, Lisa Cloud şunları yazdı: "Hepinizin bu paramparça zamanında aileme duyduğunuz sevgiyi takdir ettiğinizi bilmek istiyorum. Aynı zamanda oğlumun babasının zamanında ölümünden dolayı derin bir üzüntü içinde olduğunu, ancak son gününün neşeli bir gün olduğunu da bilmelisiniz.

"Odasını yeniden düzenliyordu ve evdeki eşyaları sevdiği evde bir süre kalmak niyetiyle yerleştiriyordu. Kız kardeşlerine üniversitede destek olma niyetini ve annesine duygusal ve mali destek sağlama niyetini anlattı. Hayatını sona erdirmeyi niyet etmedi.

"İyi geceler öpücüğümüzü alırken birbirimize ne kadar çok sevdiğimizi söyledik ve sabah görüşeceğimizi söyledi. Ondan sonra ne koyduğunu veya vücuduna ne koyduğunu bilmiyorum. Tek bildiğim, sanatsal projeler üzerinde çalıştığı masanın başını koydu, uyuyakaldı ve uyanmadı." Bayan Cloud, acil servise oğlunun muhtemelen aşırı doz aldığını söyledi, ABD medyasının elde ettiği 911 acil servis çağrısının kaydına göre.

"Muhtemelen kazara ve trajik bir şekilde aşırı doz aldığını öğrenebiliriz, ancak dünyadan ayrılmayı niyet etmediği apaçık," yazdı.

"Zorlukları gerçekti. Kabilesinden çok fazla sevgi ve destek aldı ve verdi. Euphoria'daki çalışmaları, nesli için bir yıldırım çubuğu haline geldi ve merhamet, sadakat, kabul ve sevgi konusunda bir konuşma başlattı."

Şunları ekledi: "Sosyal medya gönderileri ölümünün kasıtlı olduğunu öne sürdü. Bunu böyle olmadığını bilmelisiniz. Onun anısını onurlandırmak için lütfen rastgele yardımseverlik eylemlerini günlük yaşamınızın bir parçası haline getirin. Ruhlarınızı kutsasın." Ölüm nedeni henüz doğrulanmadı.

Geçen hafta, ölümünü duyuran bir aile açıklamasında Cloud'un babasını kaybetmenin "yoğun bir mücadele" olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar da yer aldı: "Angus, zihinsel sağlıkla olan mücadelesini açıkça ifade ediyordu ve onun geçişi, diğerlerine yalnız olmadıklarını hatırlatma ve sessizce kendi başlarına savaşmamaları gerektiğine dair bir hatırlatma olabilir.

"Onu mizahı, gülümsemesi ve herkes için duyduğu sevgi ile hatırlamamızı umuyoruz."

Ölümü, hayranlar ve Zendaya ile Sydney Sweeney gibi oyuncu arkadaşlarından gelen bir dizi övgüyle karşılandı.

Rapper'lar Drake - Euphoria'nın yürütücü yapımcısı - ve Kid Cudi de saygılarını sundu.