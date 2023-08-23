Haber: Mert Osman Erman

Uyarı: Bu makale, bazı okuyucuların rahatsızlık duyabileceği dil ve detaylar içermektedir.

Dava dosyası özeti, yüzlerce sayfa ifade ve transkript içeren ve bir kadının göz ve meme yaralanmalarına neden olduğu iddia edilen cinsel şiddet iddiasını içermektedir.

Ve savcıların transkript edilmiş sesli mesajlar olarak belirttikleri, Mr. Tate'in kardeşi Tristan'ın "bu kaltakları köleleştireceğini" söylediği görünüyor.

Her iki adam da insan ticareti ve iki diğer sanıkla organize suç örgütü kurma suçlamalarıyla Romanya'da yargılanıyor.

Andrew Tate ayrıca bir tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya.

Her iki adam da suçlamaları reddediyor. Mesajların bazıları ilk olarak İngilizce olarak yazılmış veya kaydedilmiş olabilir, ardından savcılar tarafından Romenceye çevrilmiş ve BBC tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiş olabilir.

BBC, mesajların doğru bir şekilde transkript edilip edilmediğini veya savunulan gibi sanıklar tarafından gönderilip gönderilmediğini doğrulayamaz, çünkü orijinal kanıt özet belgesinde yer almamaktadır.

BBC tarafından görülen 300 sayfalık ifade ve kanıt özeti, tartışmalı görüşleri ve çevrimiçi etkisi olan Andrew Tate'e karşı yapılan dava öncesindeki kovuşturmanın nadir bir bakış açısı sunuyor. Öğretmenler, polis ve hak grupları tarafından uyarılarla karşılaşan Tate'in.

Özet içinde, savcıların insan ticareti halkası olduğunu söylediği yetişkin içerik işinin liderliğini iddia eden bir metin mesajı yeniden üretilmiştir.

Zihinsel Zorlama



Haziran ayında, Romanya Organize Suç Birimi, Tate kardeşleri, iki Rumen kadın ve insan ticareti ve organize suç örgütü kurmak suçlamalarıyla resmen suçladı.

Tutuklanma duruşmasına katılan Andrew Tate, "haksız yere saldırıya uğrayan ilk zengin erkekler olmadıklarını" ve masum bulunmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Bu yazın başında, Romen savcıları, Tate kardeşlerinin iddia edilen kurbanlarını romantik niyetlerini yanıltarak kazandırdıklarını, ardından kadınları Bükreş'in kenar mahallelerindeki bir eve taşıdıklarını ve grubun cinsel olarak sömürüldüğünü ve fiziksel şiddet ve zihinsel zorlama yoluyla pornografik içerik üretmeye zorlandığını açıkladı.

Tate'in avukatlarının bu ayın sonlarında, davanın önceki kovuşturması boyunca delil kanıtlamaları bekleniyor ve BBC tarafından görülen dava dosyasındaki bazı materyaller reddedilebilir.

Materyal kabul edilirse bile, sanıklar duruşma sırasında itiraz edebilirler.

Sanıklar bu ifadeleri yaptıklarını ve doğruluklarını veya bağlamını tartışabilirler. Aynı zamanda, herhangi bir suç işlenip işlenmediği için gereken yasal standardı karşılayıp karşılamadıklarını da tartışabilirler.

BBC tarafından görülen dosya, Tate'in evinin kenar mahallesindeki Tate evinin yakınında yaşadıkları iddia edilen birkaç kadının ifadelerini içermektedir. Kadınlar, çevrimiçi pornografik içeriğin gelirinin sanıklar tarafından kontrol edildiğini ve bazı hesapların ve şifrelerin yanı sıra kontrol ettikleri iddia edilen hesapları kontrol ettiklerini iddia ediyorlar.

"Sana dişlerini kıracağım" veya "cenazede sona ereceksin" tehditlerinin, iddia edilen metin mesajlarının transkript dosyasında olduğu iddia ediliyor, Bayan Naghel'in söylediği söyleniyor.

Aynı zamanda bir kuruluş görgü tanığı ifadesine göre, çevrimiçi olarak küçük ihlaller bile için kadınların üzerine yaklaşık %10'luk ceza kesildi. Bir tanık, fazla mola vermek, canlı yayın yaparken ağlamak veya canlı yayında burun silmek gibi nedenlerle kadınlara yaklaşık 4.000 € (£3,412) borçlandığını söylüyor.

İki kadın sanığın avukatı, suçlamaları şiddetle reddettiklerini ve herhangi bir kanıt tarafından desteklenmeyen suçlamaların kararını mahkemenin vermesini beklediklerini söyledi.

Savcı dosyası ayrıca, Tristan Tate'in 2020'den itibaren sesli mesajların transkriptlerini içerdiği iddia edilen belirtilen metinleri içermektedir. Bu mesajlarda Tristan Tate'in, PornHub ve OnlyFans gibi sitelerdeki kadınların hesaplarına erişim sahibi olmasını istemediği görünmektedir:

"Onların şifreleri olmasını istemiyorum, onların hiçbir şeye sahip olmasını istemiyorum."

Ve:

"Onlara OnlyFans'a sahip olduklarını söylemek istemiyorum, o parayı ben ve sen kullanmak istiyorum, onları umursama…"

Transkriptin başka bir bölümü şunları söylüyor:

"Öncelikle bu kaltakları köleleştireceğim […] Onları daha fazla saat ve saat ve saat çalıştıracağım... Onları köle gibi çalıştırıyorum. […] KÖLE çalışması. Günde minimum 10 veya 12 saat."

Tate kardeşlerinin ve onlar için çalışan kadınların, suçlamaların kıskançlığın sonucu olduğunu söylediği belirtildi. Ve savcılara göre, suçlu olarak sınıflandırılan iki kadın, gelirlerini hiç kimseyle paylaşmadıklarını söylüyor. Her iki kadın da erkeklerle olan yakın kişisel bağlarını ve desteklerini kamuoyuna açıkladılar.

Savcılar, ayrıca kontrol davranışı ve ağır kısıtlamaların bir resmini çizmeye çalışacaklarını, büyük ölçüde tanık ifadeleri ve iddia edilen değişik taraflar arasında değişen mesajlarla.

Bu, yeni gelen kadınların eve izinsiz ayrılmasına dair iddia edilen yasağın yanı sıra, biri Tates'in güvendiği bir ortakları tarafından eşlik edilmesi gerektiğini iddia eden bir iddia olarak ortaya kondu.

Kadınların bir kez kazanıldıktan sonra, iddia edilen tanıkların denetimi altına konulduklarını söylüyorlar, Ms Naghel ve Luana Radu.

Savcılar, işletmenin yönetimi hakkında Tristan Tate ve Bayan Naghel arasındaki iddia edilen metin değişimlerini vurguluyorlar.

Ancak önemli olan, BBC tarafından görülen dosyanın, geçen yıl Andrew Tate'e iddia edilen bir kurbanın attığı bir metin mesajının transkriptini içerdiği belirtilmektedir. Bu metinde, "Kız işi / OnlyFans ve TikTok'u yürüten kişi sensin mi?" diye soruyor, Andrew görünüşe göre cevap veriyor.

"Fakat Tristan ve G yapıyorlar."

"Ama ben onları yönlendiriyorum."

Tate'lere bu iddialara yanıt vermesi için soruldu. Bir sözcü, ciddi suçlamaları şiddetle reddettiklerini söyledi. BBC'yi tarafsızlık eksikliği ile suçlayarak, "masumiyete işaret eden önemli kanıtların olduğunu" iddia etti, ancak herhangi bir ayrıntı veya özel iddia ele alınmadı.

'İçki içmeden yapamam'

Savcıların iddia ettiği üzere, bu iddia edilen kurbanla Andrew Tate arasında gerçekleşen ve birkaç hafta süren transkript edilen mesajlarda, Bay Tate, aşk ve evlilikle, siparişler, tehditler, tecavüz atıfları veya "kaltak" veya "fahişe" gibi hakaretler karıştırmış gibi görünüyor.

Dosyaya göre, iddia edilen kurban ona bu terimleri kullanmamasını istiyor gibi görünüyor.

Grup seks talebine yanıt olarak, dosya, Bayan Tate'e, "Kızlarla seks yapmayacağım. Bunu yapmayacağım." ve sonra, "Bebek, bunun için içmem lazım. İçmeden yapamam."

Bay Tate'in, "Sıkıcı olma [...] Sana boyun eğmeni görmek istiyorum [...] Kapa çeneni kaltak, dediğimi yapacaksın," şeklinde yanıt verdiği iddia ediliyor.

Bu, taciz iddiasının tek örneği değil. Dosya özeti, Bay Tate'in iddia edilen kurbanlara yönelik şiddetinin ayrıntılı tanık ifadelerini içerir.

Bir iddia edilen tecavüz kurbanı, bir olay sırasında ona kıyafetlerini çıkarmasını söylediğini, ancak ayakkabılarını giydiğini söyledi.

İddiaya göre, cinsel ilişki sırasında onun kafasını tutardı ve negatif mesajlarını artık almak istemediğini söyledi.

Savcılığın iddiasına göre, iddia edilen kurban "[Andrew Tate] her şeye muktedir" olduğunu düşündüğü için ağlayarak ve korkarakti.

Bu bireyler iddiaya göre oda içinde yalnızdılar, ancak savcılar bu tanıklığı, savunmanın iddia edilen daha geniş davranış ve geçmişi ile bağlamaya çalışıyor.

Başka bir kadın, Andrew Tate'in seks sırasında şiddet uygulamasının onun istediğini yapmadığında "stres atmanın" bir yolu olduğunu söylediğini ifade etti.

İnsan Ticareti davalarında uzman olan Silvia Tabusca, savcıların davalarını kanıtlamak için, iddialı kurbanlarının ilişki için motivasyonları hakkında onları yanılttıklarını göstermeleri gerektiğini söyledi. Kadınlar kendileri rıza gösterse bile, insan ticareti hala gerçekleşebilir, dedi.

Bu yılın başlarında BBC'ye verdiği bir röportajda, Andrew Tate herhangi bir kadını sömürdüğünü veya manipüle ettiğini güçlü bir şekilde reddettiğini söyledi, "hiç kimseye zarar vermediğini" ve karşıt iddiaların "tamamen uydurma olduğunu" söyledi.

Ayrıca medyanın ve diğerlerinin seçilmiş yorumlarını bağlamdan koparıp gerçekleri yansıtmayan bir şekilde bir araya getirdiğini sık sık söyledi.

Nadir arabalar, mücevherler ve mülk

Dosya ayrıca, Andrew Tate'in "Rev Only Fans" başlığı altında bir çevrimiçi banka hesabına aktardığı £4 milyon gibi finansal transferleri de içeriyor. BBC, bu gelirin kaynağına dair ayrıntıları görmemiştir.

Raporda savcılar, Tate kardeşlerinin "yasal faaliyetlerden gelmeyen gelirleri olduğunu", ancak 2018'den itibaren "çok sayıda mülk" kazandıklarını, "en nadir ve en pahalı arabaların 15'inin" olduğunu iddia ediyorlar, tahmini olarak 3 milyon sterlin değerinde olduğu tahmin ediliyor, ayrıca mücevher ve 400,000 $ kripto para.

Çevrimiçi gruplarına, Savaş Odası ve Hustler's University'e yapılan abonelikler, kardeşleri aylık yaklaşık 5 milyon dolara getiriyor gibi görünüyor, savcılar diyorlar.

Romanya, bu davayı uluslararası bir spot ışığında denemeye hazırlanıyor. Organize Suç Birimi, bu yılın başlarında bir açıklamada, bu davayla bağlantılı olarak çocuk ticareti ve kara para aklamayla ilgili olası suçları soruşturmayı sürdürdüğünü doğruladı. Henüz hiçbir şüpheli resmen tanımlanmadı.

Davanın kendisi bir karara varmak yıllar sürebilir.

Savcılar, Andrew Tate'in nasıl kazanılacağına, kontrol edileceğine ve kadınları nasıl sömüreceğine dair video açıklamalarını sunanın delilleri sunduğunu iddia ediyorlar.

Ancak destekçileri, onun disiplinini ve mali başarısını övüyorlar.

Andrew Tate'in çevrimiçi versiyonu dünyayı zaten savunma ve savunma olarak bölmüştür. Ancak Bükreş'te başlayacak olan yasal süreçte, gerçek hayattaki eylemleri yargılanacaktır.