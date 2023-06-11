ESKİŞEHİR AA- Şehit Anıl Gül Spor Salonu'ndaki tören, Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim fakülteleri ile Çocuk Üniversitesi mezunlarının salondakileri selamlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından fakültelerin birincileri mezunlar adına konuşma yaptı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, törende yaptığı konuşmada, AÜ Açıköğretim Fakültesi'nin sadece Türkiye'de değil dünya genelinde kabul edilebilirlik kriterlerini sağlamanın yanı sıra büyük bir saygınlığa ve her yıl artan bir ilgiye sahip olduğunu söyledi.

Güçlü teknolojik altyapısı ve uzman eğitim kadrosu ile Açıköğretim Sistemi'nin uluslararası düzeyde işbirlikleri için cazibe merkezi haline geldiğini kaydeden Erdal, "Gururla belirtmek isterim ki üniversitemiz açık ve uzaktan eğitimde dünyanın örnek üniversiteleri arasında yer almaktadır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi onlarca programıyla, ulusal sınırları da aşarak pek çok farklı kıtada ve coğrafyada, kendini daima yenilediği açık ve uzaktan öğretim yöntemleriyle Türk ve dünya yükseköğretim sisteminde birçok ilki ve yeniliği hayata geçirmeye devam ediyor." diye konuştu.

Dereceyle mezun olan öğrencilere belgeleri ve hediyeleri, Prof. Dr. Erdal ve fakülte dekanları tarafından verildi. Törenin sonunda tüm öğrenciler keplerini havaya fırlattı.

Baba-oğul birlikte mezun oldu

Eskişehir'de yaşayan emekli polis memuru 63 yaşındaki Mevlüt Çetin ile Ankara'daki bir ortaokulda matematik öğretmenliği yapan 32 yaşındaki oğlu Hüseyin Mehmet Çetin aynı zamanda mezun oldu.

Açıköğretim Fakültesi Adalet Ön Lisans Programı'ndan mezun olan baba Mevlüt Çetin, Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı'nı bitiren oğlu ile cübbe giydi.

Baba Çetin, oğluyla birlikte mezun olmaktan onur duyduğunun altını çizerek, "Gençlere örnek olmak için bu yola başvurduk. Oğlumla birlikte kayıt olduk. Hiçbir dönem kaybı olmadan başarılı bir şekilde mezun oluyoruz." diye konuştu.

Hüseyin Mehmet Çetin de babasıyla beraber yola çıktıklarını, beraber mezun olabildikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.

Babasıyla eğitim sürecinde birbirlerine destek olduklarını anlatan Çetin, "Bu törene katılmamızın bir sebebi de o zaten. İkimizde çok büyük emek verdiğimizi düşünüyoruz. Örnek olmak amacımız." dedi.

Güney Sudanlı Agou, Eskişehir'de iki ayrı üniversitede lisans öğrenimi gördü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Güney Sudanlı Peter Bior Malongy Agou, AÜ Açıköğretim Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden de mezun olmanın sevincini yaşadı.

Agou, yaptığı açıklamada, İşletme Bölümü'nü sevdiği için tercih ettiğini ve küçük yaşlardan itibaren ticaretle ilgilendiğini anlatarak, "Gelecekte güzel bir otel ya da restoran açacağım. Güney Sudan'da ya da Türkiye'de olması benim için fark etmez. Başka bir ülkede de yapabilirim." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kendisi için güzel bir ülke olduğunu aktaran Agou, "Türkiye'de insanlar sıcakkanlı. Yönetimi de iyi. Türkiye hoşuma gitti. Bu ülkeyi çok seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycanlı öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı

AÜ Açıköğretim Fakültesi Azerbaycan Programları Koordinatör Yardımcısı ve Öğrenci İşleri Müdürü Araz Hatamzade, AÜ Azerbaycan programlarının 2009 yılında Azerbaycan'da Bakü ve Gence'de faaliyete başladığını kaydetti.

Yaklaşık 300-400 öğrenci ve 12 bölümle yola çıkıldığı bilgisini veren Hatamzade, "Bugün bizim sayımız artık 1500-2000 öğrencinin üzerindedir ve Azerbaycan'dan toplam 1500'ün üzerinde mezunumuz var. Bugün de biz burada Eskişehir'de Anadolu Üniversitesinin Yunus Emre Kampüsü'ne Azerbaycan'dan mezun olan bir grubumuzla geldik. Mezuniyet törenine katılacağız. Mezunlarımız da çok heyecanlılar, çok seviniyorlar." dedi.

Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmanın sevincini yaşayan Azerbaycanlı öğrenci Hüseynova Samira da yeniden üniversitede eğitim alma şansı olsa AÜ'yü aynı şekilde tercih edebileceğini belirtti.

AÜ Çocuk Üniversitesinin mezunları törende yer aldı

AÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bilim, kültür, sanat, müzik ve spor alanlarında açılan programı tamamlayan çocuklar da mezuniyet törenine katıldı.

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bahadır Yanık, merkeze katılan toplam 60 öğrencinin mezuniyetini gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Temel amacımız çocukların erken yıllardan itibaren üniversite ortamını tanımalarıdır." diye konuştu.