Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın merkezinde her yıl yaklaşık 10 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Vondelpark, kapılarını 24 saat boyunca açık tutuyor; hem Hollandalılara hem de turistlere çeşitli aktiviteler yapma imkanı sunuyor.

Amsterdam'ın Müzeler Meydanı'nın hemen yanından güneye doğru uzanan Vondelpark'ın inşası, şehirde yürüyüş ve bisiklet sürmek için park yapmak amacıyla kurulan bir vakfın çabalarıyla 18 Mayıs 1864 yılında başladı ve 47 hektarlık parkın yapımı 14 yıl sürdü.

Yapımına başlandıktan 3 yıl sonra parka ismini veren; 17. yüzyıl Hollanda edebiyatının önemli şair ve oyun yazarlarından Joost van den Vondel'in 3 metrelik heykeli, çiçeklerle donatılmış geniş dairesel havzanın ortasına yerleştirildi.

Tasarımı Alman sanatçı Alexander Linnemann tarafından yapılan parkın Stadhouderskade Caddesi'ndeki ana kapısı üzerinde, Friedrich Schierholz tarafından 1883'te yapılan "Amsterdam'ın Annesi" heykeli yer alıyor.

Parkın mülkiyeti, 1953'te vakıf tarafından Amsterdam şehrine karşılıksız verildi.

Milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor

Amsterdam'ın merkezinde yer alan ve şehrin en büyük parkı olan Vondelpark, girişin ücretsiz oluşu, 24 saat açık olması, ulaşım açısından kilit noktada bulunması ve şehrin içine açılan onlarca kapısıyla yılda yaklaşık 10 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.

Yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurlarının bulunduğu Vondelpark, içindeki kafe, restoran ve büfeleriyle ziyaretçilerine dinlenme imkanı sağlıyor.

Tiyatro ve konser alanıyla yıl boyunca çok sayıda açık hava etkinliğine ev sahipliği yapan Vondelpark, yazın serinlemek için girilen, kışın ise soğuk havalarda donarak buz pateni pistine dönüşen yapay göletleriyle ziyaretçilerine etkileyici manzara sunuyor.

Vondelpark'ta 6 çocuk oyun alanında çeşitli aktiviteler yapılırken park, ülkede geleneksel olarak 27 Nisan'da düzenlenen ve halkın kullanmadığı ürünlerini sokaklarda kurduğu tezgahlarda sattığı Kral Günü etkinliklerinde, çocukların satış yaptığı bir pazar alanına dönüşüyor.

Lale ve ağaçlar ilgi çekiyor

Vondelpark'ta görüntüsüyle ziyaretçileri etkileyen Lale Bahçesi, en çok ilgi çeken bölüm olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 150 çeşit lalenin yer aldığı bahçede, her biri 23 metrekarelik altıgen lale yatakları bulunuyor.

Her mevsimde yenilenen Lale Bahçesi'nin bakımı, Amsterdam Belediyesi ile koordineli olarak gönüllüler tarafından özenle yapılıyor, çok sayıda turist bu alanda hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Tarihi ağaçların bulunduğu, çok sayıda farklı bitki türüne ev sahipliği yapan bahçe, 4 bin 700'den fazla ağaçla ziyaretçilerine doğayla iç içe bir ortam sağlıyor.

Bahçedeki banklar ve restoranlarda vakit geçiren ailelerin çocukları, yeşil alanlarda eğlenme fırsatı buluyor.

Turistik mekanlara yakınlık Vondelpark'ın bilinirliğini artırıyor

Şehrin önemli meydanların biri olan Müzeler Meydanı'nın hemen yanında bulunması, Vondelpark'ı daha popüler hale getiriyor.

Park ile Müzeler Meydanı arasındaki Pieter Cornelisz Hooftstraat'taki ünlü mağazalara alışveriş için gelen turistler, parkı da ziyaret edilecek yerler listesine ekliyor.

Çok sayıda balık ve kuş türüne evsahipliği yapan park, hayvanlar için doğal yaşam alanı oluşturuyor.

Öte yandan parkta bulunan ve unutulan eşyaların bırakıldığı "kayıp çiti", aranan şeylerin kolayca bulunmasını sağlıyor.

AA