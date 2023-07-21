Amsterdam Belediyesi, Hollanda'nın başkenti, ziyaretçi sayısını sınırlamaya ve kirliliği önlemeye çalışırken, şehir merkezinden seyahat gemilerini yasakladı.

Politikacılar, gemilerin şehrin sürdürülebilir hedefleriyle uyumlu olmadığını belirtti.

Bu karar, Amsterdam'ın ana tren istasyonuna yakın olan River IJ'deki merkezi seyahat gemisi terminalinin kapatılması anlamına geliyor.

Bu, şehirdeki kitlesel turizme önlem almak için atılan son adımdır.

Her yıl başkentte 100'den fazla gemi demirlemesi nedeniyle seyahat gemileri bu sorunun sembolü haline gelmiştir.

Belediye, şehri düzeltmeye çalışıyor ve kırmızı fener bölgesindeki sokaklarda esrar içmeyi yasakladı.

Mart ayında, şehir, Amsterdam'da bekarlığa veda partilerini düşünen genç İngiliz erkeklerine uzak durmaları için bir çevrimiçi kampanya başlattı.

Amsterdam kendi popülaritesinin kurbanı haline gelmiş, parti şehri ünüyle çekilen yılda 20 milyon ziyaretçi çekmektedir.

"Şehir merkezindeki seyahat gemileri, Amsterdam'ın turist sayısını azaltma göreviyle uyuşmuyor," dedi, şehri Liberaller (D66) partisi tarafından işletilen İlana Rooderkerk.

Bayan Rooderkerk, yakın zamanda seyahat gemisi turistlerini şehre ansızın inen "bir çeşit çekirge vebası" olarak nitelendirdi.

Diğer Amsterdam yetkilileri ise o tür bir dil kullanmaktan kaçındı. Ancak Belediye Başkanı Femke Halsema, geçen yıl seyahat gemisi turistlerinin birkaç saatliğine serbest bırakıldığını, uluslararası zincirlerde yemek yediklerini ve müzeyi ziyaret etmek için zamanları olmadığını, şehri tükettiklerini ancak ona katkı sağlamadıklarını şikayet etmişti.

Seyahat gemilerinin kaldırılmasının diğer önemli nedeni, Amsterdam'daki hava kirliliği seviyelerini düşürmektir. 2021 yılında bir büyük seyahat gemisi üzerinde yapılan bir araştırma, geminin bir günde 30.000 kamyonun ürettiği kadar azot oksitleri (NOx) ürettiğini bulmuştur.

Şehir merkezi dışında diğer demirleme yerleri uzun süredir düşünülmektedir ancak henüz bir karar alınmamıştır.

Ayrı bir gelişmede, Amsterdam gençler için gece kültürünü güçlendirmeyi planladığını duyurdu.

Şehir, gece kulübü mekanları bulma amacıyla terk edilmiş tüneller ve garajlar gibi yerleri geliştirerek "gece bir şeyler düzenlemek isteyen yaratıcı gençlere yeteneklerini geliştirmek" amacını belirlemiştir.

HABER: MERT OSMAN ERMAN