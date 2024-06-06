Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek finalinde Almanya'yı 11-0 yenerek yarı finale çıkan ay-yıldızlı takımın oyuncularından Ömer Güleryüz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonası'nda 15 gole ulaştım, gol krallığı için en yakın rakibime 8 gol fark attım. Takımımızla şampiyon olmayı ve gol kralı olmayı istiyorum." diye konuştu.

Ömer Güleryüz, Almanya karşısında elde ettikleri farklı galibiyet hakkında, "Güzel başladığımız maç farklı bir skorla bitti. Bizim adımıza mutluluk verici. Yarı finale çıktık. Yarın yarı final maçımız var. Maç maç ilerliyoruz. Artık bir hatanın telafisi olmadığı yerdeyiz. Yarınki maça iyi odaklanıp, finale çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Furkan Arslan ise Almanya galibiyetiyle ilgili "Maça çok iyi başladık. Almanya'yı farklı skorla elemeyi başardık. Yarı finaldeyiz. Hedefimiz yeniden Avrupa'nın en iyi takımı olmak. Kupayı kazanıp Türkiye'ye, halkımıza armağan etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda sadece Azerbaycan'dan bir gol yediklerini hatırlatan Furkan Arslan, "O bir gol de nazarlık oldu. Kaleciler olarak çok iyi hazırlandık, çok iyi çalıştık. Avrupa'nın en iyi kalecisi olmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.