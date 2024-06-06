Bologna Havalimanı'ndan kalkan uçakla yaklaşık bir buçuk saatlik uçuşun ardından Poznan Havalimanı'na ulaşan A Millî Takım ve beraber seyahat ettiği Ümit Millî Takım kafilesini, burada T.C. Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ve beraberindeki heyet karşıladı. A Millî Takım kafilesine TFF Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı. A ve Ümit Millî Futbol Takımı, daha sonra birlikte kamp yapacakları Opalenica kasabasındaki tesise geçti.

A Millî Takım, bugün TSİ 13.45'te kamp otelinin sahasında basına kapalı bir antrenman yaptı.

Dün A Millî Takım ile Ümit Millî Takım arasında oynanan karşılaşmada, İtalya - Türkiye A Millî özel maçına ilk 11'de başlamayan futbolcular görev alırken, Türkiye ile İskoçya özel maçı için Ümit Millî Takım'da görevlendirilen Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, yeniden A Millî Takımın EURO 2024 geniş kadrosuna katıldı.