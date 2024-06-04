Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen şampiyonada İrlanda ile karşılaştı.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 4-0 önde tamamlayan milliler, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmada Ömer Güleryüz, attığı 4 golle yıldızlaştı. Milli takımın diğer golünü ise Rahmi Özcan kaydetti.

Çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen ay-yıldızlılar, grupta 3'te 3 yaptı ve 9 puanla zirvede yer aldı.