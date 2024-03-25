Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü, son maçında Pendik Engelliler Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde bu sezon daha önce oynadığı 21 maçı da kazanan şampiyon Alves Kablo, böylece ilk kez puan kaybetti. Alves Kablo, sezon sonunda 64 puanla namağlup zirvede yer aldı.

Geçen sezonun şampiyonu Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, deplasmanda Ortahisar Belediye Spor Kulübünü 5-1 yenerek ligi 60 puanla ikinci sırada tamamladı.

Konuk ettiği Alves Kablo ile berabere kalanPendik Engelliler Spor Kulübü ise sezonu 39 puanla üçüncü sırada bitirdi.