Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:

30. hafta

12 Nisan Cuma:

20.00 Manisa FK-Eyüpspor (Manisa 19 Mayıs)

13 Nisan Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

16.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Ahlatcı Çorum FK (Alsancak Mustafa Denizli)

14 Nisan Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Stat daha sonra açıklanacak)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor (11 Nisan)

19.00 Kocaelispor-Bitexen Giresunspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Adanaspor-Bodrum FK (Yeni Adana)

31. hafta

19 Nisan Cuma:

20.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

20 Nisan Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Eyüpspor-Boluspor (Eyüp)

21 Nisan Pazar:

13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)

16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Stat daha sonra açıklanacak)

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)