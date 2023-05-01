İSTANBUL- İnsan kaynakları stratejisi ile çalışanlarına mutlu bir iş deneyimi sunmayı hedefleyen Amgen Türkiye, yurt dışına yetenek transferine devam ediyor. Çalışanlarına kariyerleri boyunca hem yurt dışında hem de Türkiye’de yerleşik olarak bölgesel sorumluluklar alabilecekleri fırsatlar yaratan Amgen Türkiye’den üç yetenek, Amgen Capability Center’da (ACCP) çalışmak üzere Lizbon’a gidiyor.

Yurt dışı atamalar kapsamında Amgen Türkiye İç Kontrol ve Süreç İyileştirme Müdürü Merve Tuğçe Mökükcü, ACCP Business Enablement Proje Müdürü; Amgen Türkiye Muhasebe Kıdemli Müdürü Hakan Saatçi, ELMAC Konsolidasyon & Global Projeler Kıdemli Müdürü; Amgen Türkiye Stratejik Kaynaklandırma Kıdemli Müdürü Gülce Çelebioğlu ise WEMEA Stratejik Kaynaklandırma Kıdemli Müdürü olarak görev yapacak.

Her biri bulunduğu departmana liderlik edecek

İş hayatına Ernst&Young denetim şirketinde başlayan Merve Tuğçe Mökükcü, ardından Sanofi’de İç Kontrol ve Süreçler Kıdemli Analisti ve İş Süreçleri Proje Müdürü olarak görev yaptı. 2018 yılında İç Kontrol ve Süreç İyileştirme Müdürü olarak Amgen Türkiye’ye katılan Mökükcü, global iç kontrol risk değerlendirme çalışmalarından sorumlu olarak, global ve lokal süreç iyileştirme/sadeleştirme projelerinde aktif rol aldı. Merve Tuğçe Mökükcü Business Enablement Proje Müdürü olarak yeni görevinde ELMAC bölgesi, Fransa, Almanya, Avusturya ve İsviçre’yi destekleyen General Admin & Diary ekibine liderlik edecek.

ELMAC Bölgesi Konsolidasyon & Global Projeler Kıdemli Muhasebe Müdürü olarak atanan Hakan Saatçi, Amgen’den önce Fox Networks Group ve Deloitte şirketlerinde çalıştı. 2016 yılında Global Muhasebe Müdürü olarak Amgen Türkiye’ye transfer olan Saatçi, TMEA, Amgen Türkiye ve Gensenta muhasebe süreçlerine liderlik etti ve global/bölgesel projelerde aktif görev aldı.

HABER: EMİR YÜCEL