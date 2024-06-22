Yonhap ajansının raporuna göre, ABD'nin USS Theodore Roosevelt uçak gemisi, Kuzey Kore'nin Rusya ile artan askeri işbirliği endişelerine yanıt olarak Busan Limanı'na geldi.

Raporda, "Donanma'nın açıklamasına göre, USS Theodore Roosevelt (CVN-71) uçak gemisi, Kuzey Kore'nin Rusya ile askeri işbirliğini derinleştirmesi sonucu artan tehditlere karşı güç gösterisi amacıyla cumartesi günü ülkenin güneydoğusundaki Busan limanına geldi" denildi.

Haberde, USS Theodore Roosevelt'a USS Halsey ve USS Daniel Inouye muhrip gemilerinin eşlik ettiği vurgulandı. Ayrıca USS Theodore Roosevelt'ın haziran sonlarında ABD, Japonya ve Güney Kore'nin katılımıyla planlanan ortak askeri tatbikata da katılacağı belirtildi.

Bu adımlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Haziran tarihlerinde Kuzey Kore'ye yaptığı resmi ziyaretin ardından gelmektedir. Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmelerin ardından imzalanan çeşitli anlaşmalar arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması da bulunmaktadır, bu da Moskova ile Pyongyang arasındaki ilişkilerin güçlenme potansiyelini göstermektedir. Putin, görüşmelerin ardından Rusya ile Kuzey Kore arasında askeri ve teknik işbirliğinin mümkün olduğunu vurgulamıştı.