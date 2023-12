Haber: Mert Osman Erman

Warhammer 40,000'in yapımcısı Games Workshop, Amazon ile karakterleri ve hikayeleri büyük ekrana taşımak için bir anlaşma yaptı.

Warhammer simülasyon, minyatür boyanmış modellerin orduları arasındaki savaşları taklit eder.

Anlaşma, Amazon'a yetenek kiralamak ve film ve TV projeleri yapma haklarını veriyor.

"Şimdi eğlenceli kısım geliyor: ortaklarımızla tüm yaratıcı detayları çözmek ve ilk senaryoyu yazmak ve üretime sokmak. Hangi Warhammer 40,000 hikayelerini önce anlatmalıyız? Bir film veya bir TV şovu ile mi başlamalıyız? İkisi de mi?" Games Workshop, bir açıklamada bulundu.

Games Workshop, pandemi sonrasında oyuncak figür satışlarında bir artış gördü. Anlaşmanın doğrulandığı anda şirketin hisseleri yükseldi.

Bu duyuru, İngiliz şirketinin ilk kez Amazon'ın Prime Video hizmeti ile işbirliği yapma görüşmelerinde olduğunu söylediği bir yılın ardından geldi. Prime Video, JRR Tolkien'in fantastik romanlarına dayanan The Lord of the Rings: The Rings of Power dizisi ile de tanınmaktadır.

Şu anda bir senarist ekibi, Warhammer evrenini ekrana taşımak için bir araya getirilmektedir, şirket, topluluk web sitesinde açıklamada bulundu.

Games Workshop'un ilk mağazası 1978'de Hammersmith'te açıldı ve minyatür savaş modelleri üretmeye başladı. Yıllar içinde Games Workshop, milyonlarca hayranın bir taban oluşturmasını sağladı.

Toplayıcılar, yüz pounddan fazla maliyeti olabilen minyatür plastik oyun modellerinin büyük güçleri inşa eder.

Bir minyatür, yüzlerce parçadan oluşabilir ve "et" ve "kemik" gibi renklerle boyanmalıdır.

Bu, evde veya etkinliklerde "masaüstü" savaş alanlarında çatışmaları oynamak için kullanılabilir, ancak bazı hayranlar asla oynamaz ve modellerin yaratıcı versiyonlarını sergilemek için yarışırlar.

Dünya çapında milyonlarca insan Warhammer oynuyor ve fantasy oyununun bir parçası olan "masaüstü" oyun sektörü, tüketici veri şirketi Statista'ya göre yaklaşık 8.6 milyar sterlin değerindedir ve yeni girişimcilerin Kickstarter gibi platformlardan hayranlardan fon toplamasına olanak tanır.

Warhammer 40,000 filmlerinin ve TV dizilerinin üretimine onay vermenin yanı sıra, anlaşma Amazon'a ileride diğer Warhammer markalarının haklarını lisanslama seçeneğini de veriyor.

Games Workshop, filmler ve diziler için "yaratıcı kurallar" üzerinde anlaşmak üzere 12 ay boyunca Amazon ile çalışacak.

Bu kurallar kabul edildikten sonra üretim devam edecek.