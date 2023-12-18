Haber: Damla Oya Erman

Chalamet, "Saoirse Ronan'la birlikte bir kameo yapma fikri vardı" dedi ve ekledi: "Kameonun ne olacağını bilmiyorum. Sanırım reddedilmiş Ken'lerden ya da Barbilerden biri olacaktık. Alan değil. Belki de reddedilmiş bir Fransız Ken vardı yolda."

Bu hafta 7 film vizyonda Bu hafta 7 film vizyonda

Chalamet, "Barbie"nin çekildiği sette "Wonka" filmini çekerken, yönetmen Greta Gerwig'in bu ikilinin yeniden bir araya gelmesini sağlamaya çalıştığını doğruladı.

Gerwig, "İkisi de yapamadı," dedi ve ekledi: "Timothée sete uğradı ve 'Bu filmde olmalıydım' dedi. Ve ben de 'Biliyorum! Neden bu filmde değilsin?' dedim."