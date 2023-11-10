Haber: Mert Osman Erman

1938 November pogromlarının yıl dönümünü anmak için yapılan etkinlikte konuşan Scholz, Berlin'in İsrail'e sağlam diplomatik desteğinin genellikle tarihsel sorumluluk meselesi olarak nitelendirildiğini söyledi.

Ancak, İsrail ve Hamas arasındaki çatışma devam ettikçe, Almanya'da sosyal anlaşmazlık ortaya çıkıyor.

Berlin'de bir sinagogda tanıştığım Noa isimli bir kadın, soykırımı Polonya'da gizlenerek atlatan akrabaları olduğunu ve günümüz Almanya'sında bazı Yahudi kişilerin kimliklerini gizlediğini anlattı.

"Korkutucu. Neden yaşayayım ve kim olduğumdan korkayım ki?" Aaron da, kamusal alanda Yahudi erkeklerin geleneksel olarak taktığı eşyaları, yani kipah'ını ya da dua şalıdaki püskülleri olan tzitzit'ini rahatça göstermek istemediğini belirtti.

Ukrayna'dan savaştan kaçan Aaron, "birçok kişinin terörist örgütleri desteklediği" için Berlin'in güvensiz olduğunu düşünüyor.

Hamas ile İsrail arasındaki çatışma patlak verdiğinden beri, Avrupa genelinde antisemitizm endişeleri yaygın.

Almanya için, Ekim ayında Berlin'deki bir sinagoga iki benzin bombasının atılması gibi olaylar, ülkenin Nazi geçmişi nedeniyle yoğun endişeye yol açtı.

Preliminary polis verilerine göre, antisemitizm vakaları, çoğunluğu aşırı sağdan kaynaklanan, Hamas saldırıları öncesinde zaten artış göstermekteydi.

7 Ekim'den bu yana, üst düzey politikacılar, özellikle sol kanattan ve Müslüman kökenlilerden gelen insanları Hamas'ın eylemlerinden uzaklaşmaya çağırdılar.

İsrail'in güvenliği, eski Başbakan Angela Merkel tarafından 2008'de bir Staatsräson - devletin nedeni olarak - ilan edildi.

Son İsrail ziyareti sırasında, Olaf Scholz, "Bu zor zamanlarda olabileceğimiz tek yerin İsrail'in yanı olduğunu" söyledi.

Ancak Almanya'nın devlet doktrini, Berlin gibi şehirlerin sokaklarında açıkça sorgulanıyor.

"Staatsräson'unuz kötü" yazan pankartlardan biri son zamanlardaki bir pro-Filistin gösterisinde okundu. Bu gösteri yapılmaya izin verilirken birçok diğer gösteri yasaklandı.

9.000 kişilik bu yürüyüşe katılan Nadim Jarrar, "tek taraflı" anlatıdan rahatsız olduğunu ve Almanya'nın İsrail'in eylemleri hakkında daha fazla konuşmaya hazır olması gerektiğini düşünüyor.

Yarı Alman, yarı Filistinli olan Jarrar, "Her millet için eleştirilmek ve neler olduğu hakkında tartışmak sağlıklı bir süreçtir" diyor.

Sami, Batı Şeria'da ailesi olan ve Stuttgart'ta yaşayan biri, "Gazze'de olanlar hakkında acı çektiğimizi göstermek zorundayız" diyor.

"1948'den beri Filistinlilere yapılanlar... Çocuklarımıza ne yaptıklarını gördük."

Almanya'daki Yahudi hayatı Komiseri Felix Klein, Almanya'nın entegrasyon politikasında büyük bir problem olduğunun farkında olduğunu belirtti.

"Antisemitik ve anti-İsrail nefretine dönüştüğünde, insanların 'Nehirlerden Denize, Filistin özgür olacak' diye bağırması problemli. Bu, İsrail'in varoluş hakkını reddeder."

Ancak hükümetten gelen mesajların anti-Müslüman duyguları kışkırtma eğiliminde olduğu eleştirileri de var.

Alman hükümetinin dış ve iç pozisyonuyla ilgili tartışmalar, İsrail ve Hamas arasındaki çatışma devam ettiği sürece muhtemelen devam edecek.