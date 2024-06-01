Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) bugün için Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinin birçok yerinde yağmur uyarısını "en yüksek seviyeye" çıkardı.

Yetkililer, Baden-Württemberg ve Bavyera'da su baskını riski olan binalarda oturan 1300 kişiye risk geçene kadar evlerinden ayrılmalarını tavsiye etti.

Lindau bölgesindeki Sigmarszell ve Swabia'da bir gün içinde metrekareye yaklaşık 128 kilogram yağış düştü.

Unterallgaeu bölgesindeki Ottobeuren ve Wangen im Allgaeu'da bu miktar 108 kilogram civarında oldu.

Kisslegg'de yaklaşık 105 kilogram, Lindau bölgesindeki Weiler-Simmerberg'de ise metrekareye yaklaşık 104 kilogram yağış düştü.

Aşırı yağış sonucu nehirlerde artan su seviyeleri, endişeye neden oldu.