Almanya’nın evsahipliğinde devam eden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024), 20 Haziran’da Gelsenkirchen’deki İspanya-İtalya, 22 Haziran’da Dortmund’daki Türkiye-Portekiz ve bugün Stuttgart’taki İskoçya-Macaristan karşılaşmaları öncesinde futbolseverlere Filistin bayrağının kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah renklerini taşıyan karpuz dilimi desenli şapkalar dağıtıldı.

Etkinliğin sponsorlarından Mehmet Şimşek, "Filistinli kardeşlerimize karşı yapılan zulüm konusunda burada sesimizi duyurmak istedik. Müslüman kardeşlerimiz duyarlı olup bir şeyler yapmak zorunda. Bu soykırıma göz kapamak olmuyor. Bu soykırımı yapan insanlar zamanında kendileri soykırım gördü. Şimdi kendileri bu soykırımı yapıyor." diye konuştu.

Şapkaların bir kısmı dağıtıldıktan sonra geri kalanının dağıtımını polisin engellediğini belirten Şimşek, "Yaklaşık 50 bin şapka üretildi. Bu şapkaları burada dağıtmak istedik ancak bu dağıtıma burada izin verilmedi. Burada bunun yeri olmadığını ve burada bunları dağıtamayacağımızı söylediler." dedi.

Türkiye-Portekiz maçına gelen taraftarlara şapka dağıtıldı

Filistin Bayrağı'nın renkleriyle özdeşleşen karpuz dilimi desenli şapkalar Dortmund’da 22 Haziran’da oynanan Türkiye-Portekiz maçına gelen taraftarlara da dağıtıldı.

Etkinliğin öncülerinden Vahdettin Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinde Filistin bayrağını temsil eden renklerin yer aldığı karpuz desenli şapkaları, Gazze'de yaşanan zulmü Avrupalılara duyurmak için dağıttıklarını söyledi.

Bayram, "Biz özellikle Filistin davasında elimizden geldiği kadarıyla buradaki iş insanlarıyla bir çalışma yapmaya çalıştık. 10 binden başlayarak toplam 50 bin şapka ürettik. İtalya-İspanya maçı öncesi bu şapkaları dağıttık ve Türkiye Portekiz maçı öncesinde de dağıtıyoruz." dedi.

Filistin bayrağı renklerini simgelediğinden dolayı karpuz resmini seçtiklerini aktaran Bayram, "Karınca misali bu haksızlığa, adaletsizliğe karşı bir çalışma başlattık. Avrupa Şampiyonasının sonuna kadar da bunu burada devam ettireceğiz. Bu aksiyona destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Filistin'de olanlara dünyanın gözünü kapatmaması gerek"

Türkiye ile Portekiz karşılaşmasını izlemeye gelen Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Milletvekili Volkan Baran da Filistin'i temsil eden şapkalardan aldı.

Baran, şöyle konuştu:

"Filistin'de olanlara dünyanın gözünü kapatmaması gerekiyor. Yaklaşık 40-45 bin masum insan öldü. İsrail'e karşı bir saldırı oldu ama verilen cevap çok ölçüsüz derecede oldu maalesef. Birleşmiş Milletler (BM) mahkeme kararıyla İsrail'e savaşı bırakmasını söyledi ama maalesef İsrail bunu yapmıyor." dedi. Uluslararası toplumun sesini yükselterek bu durumu durduracağına ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun en kısa zamanda kendi ülkesinde yargılanacağına inancını da dile getiren Baran, "Çünkü İsrail halkının yarısı da sokaklarda ve İsrail hükümetine karşı protesto yapıyorlar."

Taraftarlar Gazze'ye destek şapkasına yoğun ilgi gösterdi

Filistin bayrağını temsil eden şapkalar önce şehir merkezinde, daha sonra maçın oynanacağı stadyumun önünde dağıtıldı.

Şapka dağıtılan taraftarlardan Ayşe Can, "Biz Türk halkı olarak her zaman Filistin'in yanındayız. Milli maçın olduğu böyle bir günde de hep birlikte mutluyuz. (Filistin halkının) Yanlarındayız, her zaman destekliyoruz. Boykot yaparak onlara olan her şeye karşıyız. Millilerimize başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan Bünyamin Sönmez ise milli maçı gururla izlemeye geldiklerini belirterek, "Ayrıca ne kadar Filistin vatandaşı varsa onlar için de ben buradayım. Filistin’in yanında olduğumu göstermek için, Filistin halkının yanında olduğumu göstermek için taktım bu şapkayı. Onların zulümden kurtulabilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız inşallah." dedi.

Taraftarlardan Tuncay Aysel da "Buradan bütün dava arkadaşlarımıza ve Filistin'e de selam ediyoruz. Bugün bütün yüreğimiz Türkiye ile..." dedi.

İskoç ve Macar taraftarlara da dağıtıldı

Stuttgart’taki İskoçya-Macaristan karşılaşması için gelen taraftarlara da Filistin ile özdeşleşen karpuz dilimi desenli şapkalar dağıtılarak, Gazze ile dayanışma mesajı verildi.

Stuttgart şehir merkezinden maçın oynanacağı Stuttgart Arena'ya yürüyen İskoç ve Macar taraftarlara şapkalar dağıtıldı.

Etkinlikte görev alanlardan Yasin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla şapkaları dağıttıklarını ve şapkaları alanların olumlu karşılık verdiğini söyledi.

Yılmaz, "Filistin'de yaşananlar tamamen bir soykırım ve insanlığın tamamen unutulduğu bir nokta olduğunu düşünüyorum. Buradaki kesilmiş karpuz Filistin'i ve renklerini sembolize ediyor. Bir dilim de Filistin'in bir parça olduğunu anlatıyor.” dedi.

Şapkayı alanların yaklaşımının olumlu olduğunu belirten Yılmaz, insanlığın bu soykırımın farkında olduğunu, burada bu farkındalığı artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Maç öncesi dağıtılan, Filistin’i simgeleyen şapkalara taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.