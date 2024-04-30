Almanya'nın Münih şehrinde inşaat otomobil ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren 55 yaşındaki N.B. bir yakınının vasıtasıyla Münih'te kendisini kahin olarak tanıtan Serkan Ö. ve eşi Süreyya Ö. ile tanıştı.

"SENDE ÖLÜM BÜYÜSÜ VAR"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; rüyalarında geleceği iddia edilen Serkan Ö., N.B.'nin su, el ve kahve falına bakarak aile içi olayları yorumlamaya başladı. Eşinin ailesinin "ölüm büyüsü" yaptığını söyleyen Serkan Ö.'ye inanan N.B. cin çıkarma seanslarına girmeye başladı.

KENDİSİNİ KAHİN GİBİ TANITTI

İddiaya göre seanslarda N.B.'ye ilaçlı su veren Serkan Ö, talihsiz kadının kendinden geçmesini fırsat bilip tüm aile içi mahrem bilgileri anlatmasını istedi. Diğer seanslarda da öğrendiği bilgileri N.B.'ye kahin gibi aktaran Serkan Ö. kısa sürede talihsiz kadının güvenini kazandı.

TAM 175 MİLYON EURO DOLANDIRDI

Serkan Ö. iddiaya göre "artık sana iyilikte kötülükte benden" diyerek genç kadını ölümle tehdit ederek sürekli para istedi. 6 yıl boyunca N.B., şirket ve kişisel hesaplarından Serkan Ö.'ye 175 milyon euroya yakın para aktardı.

YAŞADIKLARINI AİLESİNE ANLATTI

Geçtiğimiz yıl Serkan Ö.'nün yaptığı büyülerle kendisini ve ailesini istese öldürebileceğini söylemesinden rahatsız olan N. B. seanslarda verilen ilaçlı suları içmemeye başladı. Kendisini daha iyi hisseden N.B., Serkan Ö.'den şüphelenerek yaşadıklarını ailesine anlattı.

Aile, olayla ilgili hemen polise başvururken Serkan Ö. ve eşi Süreyya Ö. hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla 62 kez şikâyette bulunulduğu ortaya çıktı. 7 yıl hapis cezası verilmesine karşın, duruşmanın ikinci gününe katılmayan Serkan Ö.'nün eşi ile birlikte Türkiye'ye kaçtığı ileri sürüldü. Serkan Ö. ve eşi hakkında Avrupa'da yakalama kararı çıkartıldı.