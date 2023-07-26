Berlin

Hristiyan Demokrat Birlik Parti'li (CDU) Baden-Württemberg eyaleti İl Meclisleri Başkanı Joachim Walter, meclis toplantısında yaptığı açıklamada, "Sığınmacıların alternatif olarak kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlarda da çalışmaları, sosyal kabul açısından ve bizim için önemli olacaktır." dedi.

Baden-Württemberg Belde Meclisleri Başkanı Steffen Jaeger de belde meclisi toplantısında ülkedeki sığınmacıların durumuna değindi.

Jaeger, Almanya'nın yardıma ihtiyaç duyanlara el uzattığını belirterek, "Devlet, her bireyin kendi imkanları ölçüsünde toplumun başarısına da katkıda bulunmasını bekleyebilmelidir. Örneğin, kamu yararı işleriyle." ifadelerini kullandı.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt ise Almanya'da çalışmak istemeyen göçmenlerin olduğuna işaret ederek, sosyal yardım alan göçmenlere daha az ödeme yapılmasını önerdi.

Dobrindt, "Çalışmak uyuma katkının bir parçasıdır. Bu öneriler kabul edilmezse, yapılan parasal yardımlar da azaltılmalıdır." diye konuştu.

AA