Zanlılar Leon R, Bastian A, Maximilian A. ve Eric K'nin terör örgütü üyesi olmanın yanı sıra adam yaralama, kolluk kuvvetlerine saldırı, tutukluları kaçırma ve silah yasasını ihlal etmekle suçlandıkları ifade edilen açıklamada, iddianamenin Thüringen Eyalet Yüksek Mahkemesine gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca örgüt üyelerinin amacının aşırı sol görüşlü kişileri öldürmek olduğu da vurgulandı.

Söz konusu şüpheliler Nisan 2022'den bu yana tutuklu bulunuyor.

Thüringen Eyalet Yüksek Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi bekleniyor.