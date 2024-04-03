Berlin

Almanya ekonomisinin bel kemiği olan sanayi üretimini temsil eden VDMA, şubat ayına ilişkin sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede makine mühendisliğinde siparişler şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 azaldı.

Şubatta, Almanya içi siparişlerde yüzde 11, Avro Bölgesi siparişlerinde yüzde 15'lik düşüş görüldü. Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen siparişlerde yüzde 8’lik azalış dikkati çekti.

Dalgalanmalara daha az açık olan Aralık 2023-Şubat 2024'e kadar üç aylık dönemde siparişler, önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 8 azaldı.

VDMA baş ekonomisti Ralph Wiechers, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şu anda sipariş sürecinde halen küçük tonlar ağır basıyor. Araştırmacılar, yılın ikinci yarısında trendin tersine döneceğini düşünüyor. Makine mühendisliği geç konjonktürel bir sektördür, bu nedenle sipariş durgunluğunun sona ermesi biraz zaman alabilir. Olumlu olan şey, enflasyon oranlarının şu anda düşmeye devam ediyor olması." ifadelerini kullandı.

VDMA, Almanya'nın en büyük ikinci sektörü olan makine mühendisliği 1 milyondan fazla istihdam sağlıyor. Üretiminin yüzde 70'ten fazlası da ihraç ediliyor.