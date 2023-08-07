Köln

Almanya'da yapılan anketlere göre yaklaşık yüzde 21'lik oy oranıyla ülkede ikinci parti konumunda bulunan AfD, gelecek yıl haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi Magdeburg kentinde toplandı.

AfD eş başkanlarından Alice Weidel, toplantıda daha önce AB'yi tamamen reddeden görüşü savunan parti yöneticileriyle yapılan müzakereler sonucu, partisinin yeni program olarak "ana vatanlardan oluşan bir Avrupa, egemen, demokratik devletlerden oluşan bir Avrupa topluluğu" fikrini desteklediğini belirtti.

Toplantıda, partinin gelecek yıl yapılacak AP seçimleri için hazırladığı 35 kişilik adaylık listesi de kesinleştirildi.

Parti toplantısında yapılan konuşmalarda, ağırlıklı olarak AB'nin göç ve iklim politikası da dahil olmak üzere tüm önemli alanlarda "tamamen başarısız" olduğu belirtilerek, "Avrupa para birimi avrodan bir an önce vazgeçilmesi gerektiği" görüşü vurgulandı.

Konuşmalarda muhalefette olan eski Şansölye Angela Merkel'in Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile işbirliği fikrine de karşı çıkıldı.

AfD eş başkanlarından Tino Chrupalla, daha önce yaptığı bir konuşmada, partisi AfD'nin CDU ile arasındaki "güvenlik duvarını" kaldırıp bazı konularda işbirliği yapmasını savunmuştu.

AA