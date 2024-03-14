Berlin

Alman Havalimanları Birliği (ADV), grevlerden 580'i aşkın uçuş ile 90 bin yolcunun etkilendiğinin tahminin edildiğini bildirdi.

Berlin ve Köln'deki tüm kalkışlar iptal olurken, iniş yapan uçaklar yolcu almadan tekrar kalkış yaptı.

Birleşik Hizmet Sendikası (Verdi) daha önce bugün için tüm gün "uyarı grevi" çağrısında bulunmuştu.

Verdi sendikasının Köln yetkililerinden Özay Tarım, toplu sözleşmede 2,80 avroluk zam talep ettiklerini belirtti.

İşverenin bu talebi karşılamadığı için greve gittiklerini ifade eden Tarım, uçuşların iptal edilmesiyle grevin etkisinin görüldüğünü söyledi.

Tarım, tekrar grev olup olmayacağı konusuna değinerek, "Bu toplu sözleşmenin gidişatına bağlı. Amacımız, masada anlaşmaya varmak. İşveren zamana oynuyor. O halde mecburen baskı yapmak zorunda kalıyoruz, baskı da grevle oluyor. Bu temel hakkımız." diye konuştu.

Saat başına 2,80 avroluk ücret zammı talep ediliyor

Güvenlik personelinin toplu sözleşme görüşmelerinde şimdiye kadar yapılan 5 tur görüşmeden de sonuç alınamadı.

Sendika, sektördeki yaklaşık 25 bin çalışan için devam eden ücret görüşmelerinde baskıyı artırmayı amaçlıyor.

Verdi sendikası, 12 aylık süreçte saat başına 2,80 avroluk ücret zammı ve fazla mesailerin ilk saatten itibaren hızla ödenmesini talep ediyor.