Alman hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ukrayna'ya 10 "Marder" tipi zırhlı muharebe aracı, bir "Skynex" hava savunma sistemi ile "Gepard" uçaksavar tankı için yaklaşık 30 bin mermi ve "IRIS-T" hava savunma sistemi için mühimmat desteği sağlandığı bildirildi.

Buna göre şu ana kadar Ukrayna'ya teslim edilen "Marder" tipi zırhlı muharebe aracı sayısı 100'e ulaştı.

İki hafta önce söz verilen üçüncü "Patriot" hava savunma sistemi ise henüz internet sitesindeki Alman askeri yardımının güncellenmiş listesinde yer almadı.

Listede ayrıca Leopard 2 tankı için top mermisi ve 3 bin el bombası da tedarik edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun istihkam ve nakliye kabiliyetlerinin bir "Biber" zırhlı köprü taşıyıcı, bir zırhlı istihkam aracı, 9 mayın temizleme pulluğu ve 9 M1070 Oshkosh kamyon ile güçlendirildiği belirtildi.