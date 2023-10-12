Berlin

Pistorius, Brüksel'deki NATO toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in varoluş mücadelesi verdiğini savunarak, "İsraillilerin yanındayız." dedi.

İsrail'in Almanya'dan savaş gemileri için mühimmat talep ettiğini, gelen taleplerin İsraillilerle görüşüleceğini ifade eden Pistorius, talep edilen 2 insansız hava aracını sağlayacaklarını, ayrıca sıhhi malzeme desteği konusunda çalışmaların sürdüğünü aktardı.

NATO için 35 bin asker hazır tutulacak

Pistorius, ayrıca ülkesinin NATO'nun gelecekteki yeni caydırıcılık ve savunma stratejisi için 35 bin askeri çok yüksek hazırlık seviyesinde tutacağını vurgulayarak, "Bu, bölgesel savunma planlarının somut güçlerle desteklenmesi meselesidir. Fiilen her şeyimizi ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

Almanya, NATO'nun savunma stratejisi için 35 bin askerin yanı sıra 200'e yakın uçak, fırkateyn ve korvet sağlayacak.

Bu askerler 2025 yılından itibaren Avrupa'daki NATO kuvvetleri için hazır duruma getirilecek.