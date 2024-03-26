Berlin

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, EURO 2024 için dış tehditlere karşı hazırlık yaptıklarını belirtti.

Faeser, "Turnuva sırasında, potansiyel şiddet aktörlerinin girişini önlemek için Almanya'nın sınırlarında geçici sınır kontrolleri yapacağız." ifadesini kullandı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'da düzenlenecek.

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Almanya'nın Çekya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İsviçre, Fransa, Avusturya, Polonya ve Danimarka ile sınırı bulunuyor.

Kaynak: AA