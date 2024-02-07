Ülkemizin sevilen sanatçılarından ve bir döneme damgasını vuran Deniz Arcak sözlerini Arzu Taşçıoğlu, Ayşe İnci Coşkun, Beril Alakoç ile birlikte yazdığı ve müziğini de kendisinin yaptığı “Sesimi Duyan Var Mı?” adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Kahramanmaraş depreminin birinci yıl dönümünde birlik ve beraberliği bir arada tutmayı hedefleyen Deniz Arca “Sesimi Duyan Var Mı? adlı şarkısı ile duygusal bir anlatı sunmakla kalmayarak aynı zamanda depremzedeler için yardımda çağrısında bulunarak “Yaşanan deprem felaketi sonrasında tek yürek olduğumuz Kahramanmaraş depreminin birinci yılında yardımların azalmaya başladığı bir dönemde hem duygularımızı ifade etmek hem de yardımların devamının gelmesini sağlamak için bu şarkımızı yaptık ve dilerim ki bu şarkı vasıtasıyla birilerine faydamız dokunur. Şarkımızın tüm telif gelirini depremzede vatandaşlarımıza yardım olarak bağışlayacağız. Projeye destek veren herkese de canı gönülden teşekkür ederiz” diyerek duygularını ifade etti.

Deniz Arcak “Sesimi Duyan Var Mı?” şarkısının klip çekimleri için kameralar karşısına geçerken yönetmen koltuğuna da Eyüp Boz oturdu.

Petek’ten muhteşem performans

Muğla’nın önde gelen sosyal etkinliklerinden biri olan Muğlaspor Dayanışma Gecesi, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Türk pop müziğinin sevilen ismi Petek Dinçöz’ün performansıyla zirveye ulaşan gece, iş, siyaset ve sanat dünyasından birçok önemli ismi ağırladı.

Etkinlik, Muğla Belediye Başkanı’nın da aralarında bulunduğu, çok sayıda siyasi figür ve iş insanının katılımıyla gerçekleşti. Gecenin en çarpıcı anlarından biri, Petek Dinçöz’ün sahneye Tolga Çam imzalı özel bir kıyafetle çıkması oldu. Sanatçının şıklığı kadar sesiyle de büyülediği gece, katılımcılardan tam not aldı.

Onur Akay’dan albüm sürprizleri

Onur Akay’ın 90’lı yıllardaki iki albümü tüm dijital platformlarda yayınlandı. Altın Plak ödüllü ünlü ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay’ın 90’larda çıkan ve 400 bin gibi büyük bir satış grafiği elde eden “İstanbul Ağlıyor” isimli albümü, ve 90’lı yıllarda rol adlığı Mahallenin Muhtarları isimli dizide de kendi bestesinin adını taşıyan “Bu Gece Kalıyorum” isimli albümü 27 sene sonra tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Son yıllarda single çalışmaları yapan Onur Akay, en son ünlü assolistlerden Ayşe Mine ile “Yakalım Gemileri” isimli eseri düet yapmış ve klip çekmişti. Türkiye’nin müzik eleştirmenlerinden de tam not alan şarkı ile Akay ve Mine Altın Plak Ödülü’ne layık görülmüştü.

“Ser-Seri” gün sayıyor

Daha önce çeşitli galerilerle katıldığı birçok sanat fuarıyla tanınan Tülin Gizgen Atabay “Ser-Seri” adlı kişisel sergisiyle 8 Şubat’ta Cihangir’in sevilen galerilerinden L.Ü.’Art Cihanir sanat düşkünlerini çağırıyor. “İnsan içinde insan açar” resimleriyle belleklerde silinmez ve dönüşür imgelerle dolu olacak sergi, 18 Şubat Pazar gününe kadar izleyicisiyle yeni anlamlar kovalayışını sürdürecek… 14 Şubat öncesi hem iyi bir aşk armağanı hem de bu aşk mevsimine tuvale yansımış duygu denizleriyle hazırlık fırsatını sunacak serginin açılışı sanatçıyla işleri üzerine konuşabileceğiniz bir kokteyl imkanını da verecektir. L.Ü.’Art Cihangir, kendi içerisinde birçok seriyi barındırdığı için “Ser-Seri” adıyla sanatseverlerin başını duygu girdaplarıyla sanat esrikliğiyle döndürmeyi amaçlıyor.

İç içe geçmiş kadın portreleriyle bireyin içindeki “kişilikler topluluğunu” estetik bir araştırmayla ortaya koyan Atabay, “Birbirini içine alan duygu egemenlikleri ve yaşamla beraber gelişen portrelerden sınırlar” ifadesiyle sergi kapsamındaki işlerinin genelini tanımlıyor.

Ünlü sunucudan albüm sürprizi

2004 yılından itibaren televizyon ekranlarında sunduğu programlarla büyük başarılara imza atan Fatoş Kara’dan albüm sürprizi geldi.

Başarılı sunucu Fatoş Kara çocukluk hayalim dediği ve hayatının vazgeçilmez bir parçası olan türkülerimizden oluşan bir albümle müzikseverlerle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Kara “Her zaman hayallerimin peşinde koşan ve tuttuğunu koparan bir yapım vardır. Müzik benim için olmazsa olmazlarımın başındadır. Yakın bir dönemde müzik dünyasında fırtınalar yaratmak için çalışmalarıma start verdim” dedi.

Kapalı gişe

Murat Donat tarafından kaleme alınan yönetmenliğini Yaşar Ayvacı’nın üstlendiği müzikleri Zeynep Alasya tarafından hazırlanan Pınar Gordie, Mehmet Elmas, Murat Donat ve Yaşar Ayvacı gibi tiyatro sahnelerinin usta isimlerin oynadığı “El Ailem” oyunu kapalı gişe olarak seyircisiyle buluşmaya devam ediyor

İlk sezon büyük bir ilgi gören ve birçok şehirde de büyük bir ilgiyle izlenen tek perdelik hüzünlü komedi “El Ailem” oyunu dostluğun, kardeşliğin, aile olmanın önemini anlatırken aynı zamanda Alzheimer hastalığına dikkat çekerek farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Zekice Yapım tarafından tiyatroseverlerle buluşturulan oyunun yardımcı yönetmenliğini Murat Donat, reji asistanlığını Almila Küpe üstlenirken Yengeç Display, Cihan Doğan Atmaca dekorlarını hazırlarken oyunun afiş tasarımını da Evren Duyal yaptı.

Yıldızlar, güneş ve ay

Ajda Pekkan’dan Zerrin Özer’e, Demet Akalın’dan Seda Sayan’a kadar birçok yıldız isme verdiği bestelerle tanınan Murat Güneş yayınlanacak albümünün de habercisi niteliğinde olan Yıldızlar, Güneş ve Ay” adlı şarkı Yıldızlar, Güneş ve Ay” adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

Murat Güneş, söz ve müziğine imza attığı “Yıldızlar, Güneş ve Ay” adlı şarkısının klip çekimleri için Fransa’nın başkenti aşıklar kenti Paris’te kameralar karşısına geçerken klipte kendisine Fransız model Kara Jones eşlik ederken yönetmen koltuğuna da Tolga Doğruer oturdu.

Şarkılar Antidepresandır

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki Solfej’in organizasyonuyla, İzmir Hilltown Karşıyaka Carnival Venue’de konser verdi.

Erol Evgin, gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarından marşlara uzanan repertuarındaki tüm şarkıları mekanı tıklım tıklım dolduran İzmirlilerle hep bir ağızdan söyledi.

Sanatçı; “55 yıllık müzik yolculuğumda, hani derler ya Edirne’den Karsa, ülkemin her köşesinde şarkılar söyledim. Şarkılar, türküler birleştirir, iyileştirir. Şarkılar, antidepresandır” dedi.

Ferhat Göçer’den özel 2 şarkı

Ferhat Göçer, geçtiğimiz yıl birbirinden güzel hit şarkılara imza attıktan sonra 2024 yılında da her ay yeni bir şarkı yayınlama kararı almıştı.

Sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı “Parça Parça”, bu sene yalnızların ve terk edilmişlerin şarkısı olacak. Ferhat Göçer, yeni şarkısı için, “Her ilişkiden büyük yaralar ve yükler alarak yalnız yola çıkmanın, hayatın savaş alanında tek başına mücadele etmenin şarkısı” diyor.

Klipleri için yeni arayışlara giren sanatçı, “Parça Parça” için ekibine yapay zeka programlarına odaklanmış genç yetenekleri dahil etti. Klip, son teknolojiden faydalanılarak Onur Elmas tarafından çekildi. Yapay zeka direktörlüğünü ise Kerem Emre Kopuz üstlendi ve klip dijital platformlarda yayınlandı.