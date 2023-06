Besteci, söz yazarı ve yorumcu olarak Türk Halk Müziği’nin ve Senfonik Anadolu Rock Pop müziğinin seçkin sanatçılarından birisi olan Ali Batgi 25-26 dönemleri arasında milletvekili olarak ülkemize hizmet eden müzisyen Hilmi Yarayıcı ile birlikte yaptıkları “Demmi Demmi” adlı çalışmasını müzikseverlerle buluşturmanın heyecanı yaşıyor.

Daha 12 yaşında bağlama çalarak müzik hayatına başlayan Ali Batgi aynı zamanda başta bağlama olmak üzere, gitar, kaval, ud ve yan flüt olmak üzere birçok enstrümanı başarıyla kullanabilmektedir.

Almanya’nın en büyük saksafon ustası Richard Werstern ile birlikte Almanya’nın çeşitli eyaletlerinde konserler vererek ülkemizi gururlandıran Ali Batgi İTÜ Mimarlık mezunu olmasına rağmen hayatını müziğe adamış ve ülkemizin önde gelen isimlerinden eğitimler almıştır.

Türk Halk müziğinin önde gelen isimlerinden Zülfü Beyhan, Kemal Sahir Güler gibi büyük isimlerle çalışan Ali Batgi daha önce de Cem Yıldız ile birlikte bir albüm çalışması yaptı.

Ali Batgi hakkında bazı müzik otoriteleri çok farklı bir ses tonu olduğunu sadece ülkemizde değil dünyada bile ender sayılabilecek en özel sese sahip erkek vokal olarak gördüklerini ifade ederlerken aynı zamanda Pavorotti ve İbrahim Tatlıses gibi aynı oktavlardaki ses aralığına sahip olduğunu ifade ettiler.

Ali Batgi son çalışması “DemmiDemmi”” hakkında yaptığı kısa açıklamada “Bu türkü için Türk Halk Müziğinin büyük ustalarından biri olan Hilmi Yarayıcı ile birlikte çalışmak büyük bir onurdu. Bu single için uzun bir çalışma dönemi geçirdik ve büyük emek verdik. İlerleyen günlerde yeni projelerle tekrar sevenlerimle buluşmak için çalışmalarıma devam ediyorum. ‘Boncuk, boncuk’ adlı Anadolu pop tarzı bir eserimle de müzikseverlerle tekrar buluşacağım” diyerek duygularını ifade etti.

Berke Can “Dengesiz Sevgili” ile müzik listelerini zorlamaya hazırlanıyor

Müzik dünyasında 25 yıldır sahnelerde olan başarılı müzisyen Berke Can söz ve müziği kendisine ait olan “Dengesiz Sevgili” adlı çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.

Berke Can’ın “Dengesiz Sevgili” adlı çalışmasının düzenlemesini Ozan Bozkurt yaparken müzik yönetmenliğini Ahmet Canayakın üstlendi.

Başarılı sanatçı Berke Can “Dengesiz Sevgili” adlı şarkısının klip çekimleri için kameralar karşısına geçerken yönetmen koltuğuna da Şafak Can oturdu.

Berke Can “Dengesiz Sevgili” adlı çalışması hakkında yaptığı kısa açıklamada “Hani bir söz vardır. Her şeyin bir zamanı var, işte zaman bu zaman; Yaklaşık 25 yıldır şarkı söylüyorum her sahnemde farklı bir heyecanım var ama bu bambaşka bir heyecan… Farklı bir duygu, çok emek verdik ve ilk tekli şarkım size emanet canlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şarkı söylemeye ve duygularımı sizlerle paylaşmaya devam edeceğim, Allah’ın izniyle” diyerek duygularını ifade etti.

İstanbul’da Manowar çılgınlığı

Vera Müzik organizasyonuyla "Crushing The Enemies of Metal" turnesi kapsamında Küçükçiftlik Park'ta sahne alan grup, klasik şarkılarının yanında yeni parçalarını da seslendirdi.

Vokalist Eric Adams'a bas gitarda JoeyDemaio, gitarda Michael Angelo Batio ve davulda DaveChedrick eşlik etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde grup, "Kings of Metal", "Fightingthe World", "Heart of Steel", "Hail andKill" ve "Immortal" gibi parçalarını çaldı.

Konser arasında Türkçe konuşma yapan JoeyDemaio, İstanbul'da beşinci kez hayranlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Demaio, 2023'ün Türkiye için çok önemli bir yıl olduğunu belirterek, "Bu yıl cumhuriyetinizin 100'üncü yılı. Ulu Önder Atatürk'ün sizlere mirası kutlu ve mutlu olsun. Türkiye'deki en güçlü fanlar olduğunuz için teşekkür ederim." dedi.

Manowar, en son 2019'da İstanbul'da sahne almıştı.

100.’üncü bölüme özel kutlama

Her bölümüyle reyting rekorları kıran dizinin Feriye'de gerçekleştirilen özel etkinliğine, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz, yönetmeni, senaristleri, oyuncuları ve teknik ekibi katıldı.

Dizinin kamera arkası görüntülerinden oluşan kısa bir film gösterimi ile başlayan etkinlikte bir konuşma yapan TRT Genel Müdür Yardımcısı Varol, Gönül Dağı'nın ulaştığı reyting başarısıyla efsane diziler arasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu efsanenin vücut bulmasında emeği geçen başta senaristimiz Ali Bey ve ekibi olmak üzere Yahya hocamıza, yapımcımıza, siz değerli oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Hepiniz gerçekten muazzam bir iş ortaya çıkarttınız. Projenin tasarımında TRT 1 ekibimizin de gerçekten çok ciddi emeği var. Emin olun her bölüm çok uzun uğraşlarla bu ekrana bu bölümler geliyor."

Türkiye'nin bir dizi ülkesi olduğunun altını çizen Varol, Gönül Dağı'nın başarısının hayatın gerçeklerinden izleri izleyiciyle buluşturmasından kaynaklandığını söyledi.

Çerkez el sanatları sergisine yoğun ilgi

Kayseri Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Atatürk Evi'nde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Kafkas Derneği işbirliğiyle hazırlanan serginin açılışı öncesi akordiyon nameleri eşliğinde dansçılar geleneksel Çerkez oyunu oynadı.

Müzik dinletisinin ardından Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek kurdele keserek sergiyi açtı.

Çerkezlere özgü el işlemeli kıyafet ve aksesuarların yanı sıra "dişeyida" tekniği ile yapılan çalışmalar dikkat çeken ürünler oldu.

Küçük ressamların eserleri görücüye çıktı

Şehri imar edecek projelerin yanında nesillerin ihyasını da görev bilen İnegöl Belediyesi, bu düşünceyle farklı yaş ve gruplara yönelik kültür sanat faaliyetleri düzenliyor. Özellikle çocukların bu alandaki eğitimine büyük ilgi gösterilirken, 8-13 yaş arası çocuklar için Çocuk Resim Atölyesi eğitimleri gerçekleştiriliyor.

1 YILLIK EĞİTİMİN MEYVESİ OLAN ESERLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Çocuk Resim Atölyesi, Ekim ayında başladı. 7 aylık eğitimin sonunda, Nevin Baysal Zilcigil nezaretinde çocuklar sıfırdan başlayıp önemli bir aşama kaydetti. Toplamda 62 kursiyerin yıl boyunca aldığı eğitim ile birlikte hazırladıkları eserler de bugün düzenlenen sergi ile görücüye çıktı. Kuru boya ve pastel boya ile yapılan çalışmalar, sergi açılışına katılanlardan tam not aldı.

“ÇOCUKLARIMIZI KUTLUYORUM”

60 dolayında resmin sergilendiği Çocuk Resim Atölyesi Sergisinin açılışına; Belediye Başkanı Alper Taban, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Göktürk, AK Partili meclis üyeleri ve yöneticiler ile veliler ve öğrenciler katıldı. Sergi açılışı öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Alper Taban, “Bu güzel ana şahitlik etmek ve sizlerle bu heyecanı paylaşmaktan mutluluk duydum. Ben evlatlarımızı çok seviyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum bizlere güvenerek evlatlarınızı teslim ettiğiniz için. Kıymetli çalışma arkadaşlarımız burada çocuklarımız için çok güzel programlar hazırlıyorlar, planlamalar yapıyorlar. Bugün resim branşı özelinde bir aradayız ancak pek çok etkinliğimiz var sporda, sanatta, eğitimde… Çok güzel kütüpjanelerimiz var, sayılarını arttırmaya çalışıyoruz. Sportif faaliyetlerimizin sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Niçin? Evlatlarımız da bunlardan faydalansınlar diye. Ben çocuklarımızın hepsini gösterdikleri başarılardan dolayı kutluyorum. Paydaşımız Halk Eğitim Merkezimize de teşekkür ediyorum. Sergimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ÇOCUKLARA SERTİFİKALARI VERİLDİ

Konuşma sonrası kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleştirildi. Ardından kursu başarıyla tamamlayan resim atölyesi kursiyeri çocuklara katılım sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ünlü isimler akın etti

Dünyaca ünlü iş insanı ve Dj.’lerden biri olan GianlucaVacchiOligark İstanbul’da muhteşem bir performansla unutulmaz bir geceye imza attı. Tarzı, kişiliği ve kendine has stili ile dünyanın önde gelen fenomenlerinden biri olan GianculaVacchi’nin konuklara unutulmaz bir performans sunduğu gece büyük ilgi gördü.

Oligark İstanbul’da performans sergileyeceği günler önce açıklanan GianlucaVacchi’yi izlemek için yoğun bir talep olurken gecede büyük bir izdiham yaşandı. GianlucaVacchi’nin performansını izlemek için Galatasaraylı futbolcular Muslera ve İcardi, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Şenol İpek, Ahmet Selçuk İlkan, Şenol İpek ve Seçkin Piriler gibi ünlü isimlerde Olgark İstanbul’da bir araya geldiler.

GianlucVacchi gece yarısı DJ kabinine geçerken sabahın ilk ışıklarına kadar DJ kabininde kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz dakikalar yaşatırken Vacchi yaptığı açıklamada, “İstanbul harika bir yer. Türkiye öyle daha doğrusu. Sefo’nun “İsabelle” şarkısı da muazzam. İcardi de bu gece bizimle olacak. Gece gelecek kendisi. Galatasaray takımı ile Türkiye’de şampiyon oldular. Tebrik ederim.” dedi.