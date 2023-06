Kültür kısaca, insanoğlunun maddi ve manevi olarak ürettiği ve oluşturduğu her şey diye tarif edilebilir. Birçok öğesi olan kültür, her toplumun kendisi tarafından yüzlerce yıl içinde oluşturulur. Kültür dinamik bir yapıya sahiptir, zamana göre gelişir, çeşitlenir ve zenginleşir. Her toplumun kültürü kendine özgüdür ve kendi adıyla adlandırılır. Bir milletin bilgi ve değerler birikimini ifade eden kültür, kuşaktan kuşağa aktarılan sosyal bir mirastır. Kuşaklar arasında kültür çatışmaları olabilir. Bir ülkedeki çeşitli farklılıklar kültürel zenginliği oluşturur. Milletlerin kültürlerinin birbirine benzeyen tarafları olabilir. Eski medeniyetlere ait kültür varlıkları, insanlığın ortak mirası kabul edilmektedir.

Milli Kültürümüz; dilimiz, dinimiz, edebiyatımız, folklorümüz, yemeklerimiz, giyim, kıyafet tarzlarımız, düğünlerimiz, bayramlarımız, akrabalık ilişkilerimiz, aile ilişkilerimiz, gelenek ve göreneklerimiz, ahlaki davranışlarımız, musikimiz, sanatımız, haklının tarafında olma, sıkıntıda olana yardımcı olma gibi zengin özellikler taşır.

Milletler kültürleri ile birbirini etkileyebilir. Özellikle coğrafi yakınlık ve bazı kültürel ortaklıklar kültür etkileşiminde önemlidir. Bazı insanlarımızın halen arap örf ve adetlerini dinimizin esaslarından zannetmeleri gibi. Günümüzde turizm başta olmak üzere, her alanda seyahatların artması, iletişim ve internet teknolojisi, film sektörü, belgeseller vb. dünyada kültürlerin daha kolay tanınmasını sağlamaktadır. Her ülke çeşitli şekillerde kendi kültürünü tanıtma gayreti içine girmiş ve tanıtım için ciddi harcamalar yapmaktadır. Bu şekilde kültürel etkileşim de her alanda artmış ve bazı özellikler dünyada ortak kültür haline gelmiştir.

2011 yılından itibaren ülkemize Suriye başta olmak üzere ; Irak, İran, Afganistan, Pakistan ve çeşitli Afrika Ülkelerinden 10-12 milyonu bulan ve büyük çoğunluğu sığınmacı diye ifade edilen insan gelmiştir. Bu gelenler ülkemize ciddi ekonomik yük getirmenin yanında, kalabalık olarak bulunduğu şehirlerde çeşitli sosyal ve güvenlik sorunları da ortaya çıkarmışlardır. Suriye’den gelenlerin bir kısmı geri dönmüş olsa da, geride halen önemli bir nüfus bulunmaktadır. Geçen süre içerisinde konut alıp vatandaşlığa geçenler olmuştur.

Çeşitli ülkelerden Türkiye’ye gelen veya gönderilen yoğun kalabalık nüfus ister istemez kendi aralarında ve halkımız arasında çeşitli kültürel etkileşim içinde olacaklardır. Bizim toplumumuzda onların kültürlerinden etkilenenler olacak, onlar da bizim kültürümüzden etkileneceklerdir.

Ülkelerini, evlerini, barklarını terkedip ülkemize sığınan ve birçok şehrimizde oldukça kalabalık nüfuslara sahip bu kesimin bazı özelliklerini gözden geçirmemizde, onları biraz daha yakından tanımamızda fayda vardır.

Ülkemize gelenlerin çoğu, birçok alanda bizden 20-30 yıl geri olan ülkelerden gelmişlerdir. Afganistan ve Afrika Ülkeleri çok daha geridir. Geldikleri ülkelerin halkının büyük çoğunluğu müslümandır. Hepsi kadın haklarının olmadığı ve kadının ikinci planda tutulduğu ülkelerden gelmişlerdir ve hiçbirinde bizdeki gibi kadın haklarını koruyan bir medeni kanun yoktur. Geldikleri ülkelerin hiç birisinde; insan haklarına saygılı, demokratik, laik hukuk devleti yapısı yoktur. Gelenlerin büyük çoğunluğu eğitimsizdir.

Afganistan’ın 40, Irak’ın 30 yıldır savaş ve kargaşa içinde olduğu düşünülürse; sürekli bombaların patladığı, halkın korku ve endişe içinde olduğu bir ortamda; eğitim, üretim gibi temel hususlar nasıl yapılabilir ve hangi iş kolunda başarılı olunulabilir? Diğer ülkelerde de eğitim başta olmak üzere, benzer çeşitli sıkıntılar vardır.

Ülkemize çeşitli sebeplerle müslüman ülkelerden gelenlerin bildikleri müslümanlığı nerede, nasıl öğrendikleri bizim için önemlidir. Gelenlerin çoğunluğu eğitimsiz olduğuna göre, aile ortamında bilinen islam hangi islam? İslam dünyasında çok çeşitli anlayışların, grupların, mezheplerin, tarikatların vb. olduğu göz önüne alınırsa, farklı ülkelerden gelenlerin hepsinin aynı müslümanlık anlayışında olduklarını söylemek mümkün değildir. Tek bir islam olsa da, ne yazık ki islam tarih içinde siyasi sebeplerle, farklı, belki de maksatlı yorumlamalarla bölünmüştür. Farklı coğrafyalarda farklı islam anlayışları ortaya çıkmıştır. Bugün islam dünyası bir bütünlük içinde değildir. Onun için islam dünyasının, bugün dünya siyasetinde bir ağırlığı ve etkinliği yoktur.

Emperyal projelerin ürünü olan İŞİD,El-Kaide benzeri islami (?) terör örgütleri hangi ülkelerde ortaya çıktı? Tekbirlerle insanların hayatlarına acımadan son verenler video çekimleri ile, islam adına sergiledikleri vahşeti dünyaya duyurmaya çalışanlar hangi ortamlarda yetişti? Hangi islamın mücadelesini veriyorlar? Özellikle başlangıçta “ Açık-Kapı” politikasının benimsendiği dönemde, Suriye’den gelenlerin kim olduklarına da pek bakılmadan ülkenin her yerine gitmelerine izin verilenlerin içinde terör örgütü veya fanatik islamcı grupların olmadığını kim iddia edebilir?

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, ülkemizde de birçok insanımızın ölümüne sebep olan terör örgütlerinin işledikleri cinayetlerin en sonuncularından olan 13 Kasım 2022’de İstanbul’da, İstiklal Caddesi’nde altı masum vatandaşımızın hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı gerçekleştirenin, Suriye uyruklu ülkemize kaçak giren, bir süre bir tekstil atölyesinde çalışmış birinin olması, gelenlerle ilgili her zaman dikkatli olmamız gerektiğini ortaya koymuştur. Basında zaman zaman ülkemize gelenlerden uyuyan terör gruplarının olduğundan bahsedilmektedir. Ülkemize gelenlerden, her ülkeden gelenlerin ayrı tedirgin edici özellikleri vardır. Yazılı ve sosyal medyada emperyal ülkelerin sığınmacıları ihtiyaç duydukları an kullanarak, ülkemizde kargaşa çıkarabileceklerine yönelik çeşitli senaryoların yer aldığı herkesin malumudur.

İslam dünyası bugün, tarihinin en buhranlı dönemlerinden birini yaşamaktadır. İslam ülkelerinden yoğun kalabalıklar ülkelerini terkedip huzurlu yaşayacakları ülkelerin arayışı içine girmişlerdir. Hayatlarını tehlikeye atarak gitmek istedikleri ülkelerin, ülkemizin dışındakilerin tümünün hıristiyan ülkeler olması ciddiye alınmalıdır. Gitmek istenilen ülkelerin içinde petrol zengini islam ülkelerin olmaması, islam devleti idarecilerini ve bugünkü islam ulemasını düşündürmelidir.

İslam ülkelerindeki huzurluğun,mutsuzluğun suçunu sadece emperyal güçlerin (dış güçler) üzerine atmak yeterli olur mu? Bugün islam ülkeleri idarecilerinin ” İnsanların yaşamak istedikleri yer islam ülkesidir” idealinde olmadıkları, öyle bir hedeflerinin ve amaçlarının olmadığı bir gerçektir. Ne yazık ki; islam dünyası batıda olduğu gibi, insan haklarını ön planda tutan çağdaş demokratik devleletler kurmayı başaramamıştır. Öteden beri islam dünyasının sıkıntılarının temelinde bu vardır.

Ülkemize çeşitli yollardan gelen, gönderilen,topraklarından sürülen büyük kalabalıkların çıkardıkları ekonomik ve sosyal meseleler yanında; geldikleri ülkelerin içinde bulunduğu bazı ciddi meseleleri de ülkemize taşımışlardır. Özellikle dinimizi farklı veya yanlış yorumlamalardan kaynaklanan ciddi bir kültür etkileşim ve güvenlik meselesi ortaya çıkaracağını tahmin etmek güç değildir. Vatandaşımız olmayan milyonlarca yabancı ile kültürel etkileşimin en hassas alanı müslümanlık anlayışında, kadına verilen değer ve kadın hakları konusunda olacaktır. Bir güvenlik meselesi de olan bu etkileşimde, devletimiz işi hiç küçümsemeden vatandaşımız olmasalar da gelenlerin çocuklarını okullarımızda, hiçbir bir gruba, cemaate bırakmadan, ülkemizin modern yapısı ve özellikleri başta olmak üzere, islamın esaslarını doğru olarak öğretmenin gayreti içinde olmalıdır. Diğer taraftan ihtiyaçlarının büyük çoğunluğu devlet tarafından sağlanan kalabalık sığınmacı nüfusun, ülkemizde kaldıkları sürece Medeni Kanun esaslarına uymaları istenmelidir.

Anlayış ve sistemimiz itibariyle kimsenin inancına, ibadetine karışma gibi bir niyetimiz olmasa da; bu alandaki çalışmalar sıkıntılı ülkelerden gelenlerin dinimizin esaslarını doğru öğrenmeleri , onların din adına hareket ettiklerini söyleyen fanatikler ve terör guruplarına karşı daha bilgili olmalarını sağlayacaktır. Aynı zamanda bu çalışmalarla farklı islam ülkelerinden gelenlere “ Yaratılanı severiz Yaratandan ötürü” sözü ile özetleyebileceğimiz “ Anadolu Müslümanlığı” nı yakından tanımaları sağlanacaktır. Stratejik öneme sahip bu çalışmalar güvenliğimiz açısından önemli olduğu kadar, islama da hizmet olacaktır.