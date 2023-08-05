Haber: Damla Oya Erman

Alaska Yanardağı Gözlem Evi (AVO) yetkilileri, sürekli kül emisyonları, yüksek sismik titreşim seviyeleri ve artmış yüzey sıcaklıkları olduğunu belirtiyor. Yanardağın etkinliği, gözlemciler tarafından yapılan uyarılarla Kırmızı/Uyarı seviyesine yükseltildi. Bu durum, yakında büyük bir yanardağ patlamasının gerçekleşebileceği ve hem yerde hem de havada tehlikeli faaliyetlerin olabileceği anlamına geliyor.

Yanardağdan sürekli bir kül sütunu, doğu-kuzeydoğu yönlü olarak uzanıyor ve uydu görüntüleri ile geçen uçaklar tarafından doğrulandı. Volkanik bulut, volkanın üzerinden 180 km uzanarak deniz seviyesinden 1 km yüksekliğe kadar ulaşıyor.

Önceki patlama döngülerine göre önemli miktarda kül emisyonunun birkaç saat daha süreceği tahmin ediliyor ve volkanın hemen yamacında piroklastik akıntılar ve çamur akıntılarının oluşma olasılığı yüksek.

Yanardağ patlamasının ardından Ulusal Hava Durumu Servisi, Shishaldin Yanardağı'nın deniz suyu ve rüzgar yönünde izleyen deniz suyu alanlarında iz süren küçük kül bulutları için bir SIGMET, bir Deniz Hava Durumu Bildirimi ve bir Özel Hava Durumu Bildirimi yayınladı.

Yanardağda artan hareketlilik, infrasonik ve sismik verilerde patlama sinyallerinin algılandığını gösteriyor. Hava durumu koşullarının bulutlu olduğu bir dönemde 20 saatlik artan sismik titreşimler ve uydu verilerinde yüzey sıcaklıklarında bir artış tespit edildi. Yanardağın düşük seviyeli bir kül bulutu, deniz seviyesinin 7.500 metrenin üzerinde saat 05:20'de tespit edildi.