Haber: Damla Oya Erman

Alaska Airlines'ın Portland, Oregon'dan Ontario, Kaliforniya'ya gitmek üzere olan 1282 sefer sayılı uçuşu, büyük bir kısmın havadayken patlaması üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı. Havayolu şirketinden yapılan açıklamaya göre, uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra "bir olay" yaşadı ve 171 misafir ve altı mürettebat üyesini taşıyan uçak, güvenli bir şekilde Portland Uluslararası Havalimanı'na geri indi.

Olay sırasında herhangi bir ciddi yaralanma yaşanmazken, yolculardan bazıları uçaktan çekilen telefonlarını ve şiddetli basınç düşüşü nedeniyle bir çocuğun gömleğini kaybettiğini söyledi. Uçağın pilotu, basınç düşüşünü hemen bildirerek acil durumu kontrol altına aldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, yolcu pencere panellerinden birinin patlamış olduğu görüldü. Alaska Airlines, olayın ardından yaşananları soruşturmak üzere Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ile birlikte inceleme başlattı.

Boeing 737-MAX 9 tipi uçak, Ekim ayında havayolu şirketine teslim edilmişti. Portland Limanı, olayın ardından itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini ve hafif yaralanan yolcuların tedavi edildiğini açıkladı.

Bu olay, Alaska Airlines'ın güvenlik eğitimlerine ve mürettebat hazırlığına vurgu yaparak nadir görülen bir durumu başarıyla yönettiğini gösterdi. Uçak, inişten sonra muayene edilmek üzere yer hizmet ekiplerine teslim edildi.