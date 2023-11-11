Tekke, maçın ardından düzenlenen toplantıda, ikinci ve ilk yarının son bölümlerinin maçın kırılma anları olduğunu söyledi. Sahadaki yerleşimlerinin iyi olduğunu söyleyen Tekke, "Oyuncularımın bireysel performansı belki istediğim gibi değildi ama genelde ne yapmak istiyorsak onu yaptık. Zaten bir geçiş takımı olduğumuzu söylemiştim. Burada da hatalar oluyor. Hepimiz yapıyoruz ama bir teknik adamın, başlamak istemediği şekilde bir başlangıç oldu. Umarım buradan çıkışlar çok daha sert ve iyi olur." dedi.

Taraftarın önünde ilk karşılaşmasının olduğunu belirten Tekke, bu mağlubiyetten dolayı ekibi ve camiası adına üzüldüğünü kaydetti.

Tekke, ancak bunların futbolun içerisinde olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Alanyaspor'un bulunduğu yer asla hak ettiği yer değil. Takımı yukarı çıkartmak için çaba sarf edeceğiz. Allah nasip ederse bunu başaracağımıza eminim. Belki son söyleyeceğim şey de kadere iman etmek gerekir. Dolayısıyla biz evet üzüldük. Belki bunda bir hayır vardır. Ben böyle inanıyorum. Top bizde olmasına rağmen üretken değildik. Oyuncu performansları da açıkçası biraz ön plana çıktı."

"Üretkenliğimiz açıkçası beklediğim düzeyde değildi"

Özellikle bu tip maçlarda ilk golü bularak rakibin biraz daha geniş oyun oynamasını sağlamak gerektiğini dile getiren Tekke, "Bugün bunu başaramadık. Çünkü bir duran top, penaltı ve oyunun ilk yarısının son bölümünde 2-0. 2. devre arasında oyuncularıma söylediğim şey kesinlikle çevirebiliriz oldu. İlk golü 80'e kadar bulsak bu maçı çevirebilirdik. Ancak top bizdeydi ve üretkenliğimiz açıkçası beklediğim düzeyde değildi." ifadelerinde bulundu.

"Mağlubiyet kesinlikle benim suçum"

Tekke, kötü bir oyunu değil kötü bir başlangıç yaptığına vurgu yaparak, bu mağlubiyetin tamamıyla kendi sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Oyuncularına "Mağlup olduğumuz zaman ben mağlup olacağım. Galip geldiğiniz zaman siz galip geleceksiniz" dediğini anlatan Tekke, "Bu düşüncem bugün için de geçerliydi. Kötü bir başlangıç oldu ama her şeyde bir hayır var. Ben buna inanıyorum. Çünkü iyi çalışıyoruz. Oyuncularımın da açıkçası galibiyete ihtiyacı var. İnşallah bunu yakaladığımızda konuşacağımız cümleler daha farklı olacak." diye konuştu.

Tekke, şu an moralinin bozuk ve üzgün olduğunu anlatarak, bu işi başarmayı herkesten daha çok kendisinin istediğini söyledi.