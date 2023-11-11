Margarit, düzenlenen basın toplantısında aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Planladıkları taktiği oyuncuların sahaya iyi yansıttığını anlatan Margarit, "Ayrıca geçen hafta çalıştığımız bütün planlara sadık kaldığımız için de mutluyuz. Taktiksel anlamda harika bir maç çıkardık. Fırsat bulduğumuzda da gole çevirdik. Bugünün stratejisi rakibe topu vermek, maçı onlar kontrol ediyor gibi olmasını sağlamak ve daha sonra alanlar bulup golü atmaktı. Yedekten giren oyuncular için de mutluyum. Onlar da iyi oyun çıkardı. Bizim Rumence 'Geldim, oynadım ve 3 puanı alıp evime döndüm' diye bir sözümüz var. Bugün bunu gerçekleştirdik. Aynı başarıyı diğer maçlarda da devam ettirmemiz gerekiyor. Eminim daha da iyiye gideceğiz." diye konuştu.

Margarit, sonuca bakarak bu maçın kolay görünebileceğini ancak bunun insanları yanıltacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kolay bir maç değildi ama taktiksel olarak bu maça iyi hazırlanmıştık. Eğer sonuca bakarsanız maça bakmadan kolay bir maç olduğunu söyleyebilirsiniz ama kolay değildi. Çünkü Alanya'nın çok iyi ofansif etkili oyuncuları var. Sonuçlar iyi olduğu sürece de aynı stratejiye devam edeceğiz."