Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. haftasında Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
İlk yarı
15. dakikada MKE Ankaragücü'nün sağ kanattan geliştirdiği atakta Morutan'ın ceza sahası içerisine ortaladığı pasta, topa gelişine vuran Efkan Bekiroğlu'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
35. dakikada MKE Ankaragücü'nün merkezden geliştirdiği atakta Macheda'nın pasıyla topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası yayından vurduğu sert şutta, top kale direğinin dibinden dışarıya gitti.
45+2. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortada, topa iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşunu kaleci Bahadır Güngördü kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarı
48. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Aliti'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Balkovec'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
68. dakikada MKE Ankaragücü eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Pedrinho'nun kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
76. dakikada maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu şiddetli yağış nedeniyle oyunu durdurdu. Tonusluoğlu, top sürmenin zorlaştığı zeminde topun sekip sekmediğini kontrol etti. Kontrolün ardından maç kaldığı yerden devam etti.
82. dakikada MKE Ankaragücü'nün sol kanattan kullandığı kornerde kale alanına gelen topu kaleci Ertuğrul Taşkıran yumrukla uzaklaştırdı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.Kaynak: AA