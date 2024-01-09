Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor'u konuk etti.
Maçın 9. dakikasında, Midtsjö'nün attığı uzun pas sonrası topla buluşan Sequeira, ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Leite, meşin yuvarlağı kurtardı.
16. dakikada Antalyaspor savunmasının uzaklaştırdığı topu kontrol eden Sequeira, ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Leite, meşin yuvarlağı direk dibinden çeldi.
19. dakikada Bitexen Antalyaspor golü buldu. Safuri'nin sol taraftan kullandığı korner sonrası altıpas çizgisi üzerinde topa kafa vuran Bahadır Öztürk, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci yarı
49. dakikada Erdoğan Yeşilyurt sağ kanattan ceza sahası içine orta açtı. Altıpas çizgisi önünden kafa vuruşunu yapan Buksa, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
74. dakikada Pendikspor savunması, Güray Vural'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlağa müdahale etti. Seken topu altıpasın içinde önünde bulan Erdoğan Yeşilyurt'a müdahaleyi son anda Sequeira yaptı.
85. dakikada Midtsjö'nün sol taraftan açtığı ortada topla buluşan Diaby, altıpas çizgisi üzerinde şık bir vuruş denedi ancak kaleci Leite meşin yuvarlağı kurtardı.
90+5. dakikada Erdal Rakip'in hatalı pasında araya giren Emre Taşdemir, kaleciyle karşıya kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta, Bahadır Öztürk topu uzaklaştırdı.
Müsabaka, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.Kaynak: AA