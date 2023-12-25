Antalya
3. dakikada Samsunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Emre Kılınç'ın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada topa iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı.
14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası içerisine girerek yerden çevirdiği pasta arka direkte topla buluşan Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
27. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in yerden ortaladığı pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuz Aydın düzgün vuruşla, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
42. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasında savunma arkasına sarkan Yusuf Özdemir topla buluştu. Bu futbolcunun ceza sahasına girip vurduğu meşin yuvarlak, az farkla direğin dibinden auta gitti.
İkinci yarı
59. dakikada Samsunspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Moundilmadji'nin vurduğu kafa vuruşunda, top az farkla direğin dibinden auta çıktı.
67. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Oğuz Aydın'ın ceza sahası önüne çıkardığı pasta topla buluşan Novais'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
86. dakikada Samsunspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Holse'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Moundilmadji kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1
90+3. dakikada Alanyaspor farkı yeniden ikiye çıkardı. Savunmadan Aliti'nin attığı uzun pasta topla buluşan Janvier, rakip ceza sahası dışına kadar topu sürdükten sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1
Karşılaşma Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Kaynak: AA