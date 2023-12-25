İstanbul

7. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Sol kanattan Hojer'in ceza sahasına doğru ortasında altıpas içerisinde Varesanovic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

13. dakikada Yasin Özcan'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Hajradinovic'in şutunda top Rizespor savunmasında Emirhan Topçu'dan sekerek oyun alanına döndü. Kasımpaşalı oyuncuların penaltı beklediği pozisyonda hakem Turgut Doman VAR'dan gelen uyarıyla oyunu durdurdu.

16. dakikada mücadelenin hakemi Turgut Doman VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyip Rizespor savunmasında Emirhan Topçu'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada penaltıda topun başına gelen Aytaç Kara'nın sağ köşeye doğru yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu kurtardı. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağa tekrar müdahale etmek isteyen Aytaç Kara, yerden kayarak müdahalesinde kaleci Gökhan Akkan'a faul yaptı.

30. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Orta alandan Omeruo'nun uzun pasında Da Costa'nın kafa pasıyla topla buluşan Hajradinovic ceza yayının hemen gerisinden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

45+2. dakikada Çaykur Rizespor maça dengeyi getirdi. Zeqiri'nin ceza sahasına doğru ortasında Sinan Osmanoğlu'nun pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Gaich topu ağlarla buluşturdu: 1-1

60. dakikada Kasımpaşa tekrar öne geçti. Rizespor savunmasında Mithat Pala'nın hatalı pasında araya giren Fall ceza yayı gerisindeki Hajradinovic'e pasını aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Da Costa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

73. dakikada maça yeniden denge geldi. Olawoyin'in uzun pasında topla buluşan Zeqiri ceza sahasına kadar topu sürerek pasını Gaich'e aktardı. Arka direkte topla buluşan Gaich çapraz pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

90. dakikada sağdan Gustavo'nun ceza sahasına doğru uzak direğe ortasında Minchev'in yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

90+3. dakikada sağ kanattan Winck'in ortasında penaltı noktası üzerinde kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topa yükselen Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.