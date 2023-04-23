HATAY- “Hatay’da Hayata Devam” adını verdiği proje ile Bayramın birinci günü Hatay’da ücretsiz kuaför/berber açan AKUT Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sadece çocuklara hizmet verdi. Kuaför/berber hizmetinin yanı sıra çocuklara yaş gruplarına göre hikâye ve boyama kitapları, okuma kartları, oyuncaklar armağan eden AKUT Vakfı, afet bölgelerinde yaşamı normalleştirebilmek ve çocuklara yaşadıkları zor günleri bir nebze olsun unutturabilmek için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Tiyatro sanatçısı Fatih Müdürdar’ın güldürü ve taklitleri ile renk kattığı etkinliklerde AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki ve Vakıf gönüllüleri de çocuklarla keyifli anlar yaşadı.

HABER: EMİR YÜCEL

